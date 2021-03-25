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25.03.2021 08:24
Рубрика: Общество

Москвичам в электронной медкарте теперь доступны больничные листы

Текст: Любовь Проценко
В Москве продолжает расширяться функционал одного из самых популярных сервисов единой цифровой платформы здравоохранения - электронной медицинской карты. Теперь на портале mos.ru, а также в мобильной версии медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Мои больничные" можно просмотреть данные листков нетрудоспособности, оформленных в поликлиниках.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Процесс цифровизации московского здравоохранения двигается семимильными шагами. В прошлом году мы уже начали выдавать листки нетрудоспособности в электронном виде. А теперь в веб и мобильной версии электронной медкарты у москвичей появился доступ к информации о выданных больничных - и бумажных, и электронных. Сервисы работают в составе единой цифровой платформы столичного здравоохранения и делают процесс оформления листков нетрудоспособности ещё удобнее и прозрачнее", - пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: iStock
Как оформить больничный по упрощенной схеме

В разделе "Мои больничные" можно узнать номер выданного больничного листа и его тип (бумажный бланк или электронный), период его действия, причину нетрудоспособности с кодом болезни и расшифровкой, данные врача и медицинской организации, статус документа и по уходу за кем он выдан, а для электронных больничных также статус его обработки в ФСС. Хранение больничных в электронной медкарте удобно как для врача, так и для пациента: вся необходимая информация всегда есть в электронном виде. Сведения не потеряются и будут под рукой.

Также напомним, что вместо оформления бумажного бланка можно выбрать электронный листок нетрудоспособности, который является юридически равноправным документом. Переход на электронное оформление имеет множество преимуществ: во-первых, упрощает процедуру получения выплат пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, во-вторых, разгружает врачей, уменьшая затраты времени на бумажную работу и, в-третьих, освобождает пациентов от забот по сбору подписей, печатей и посещению дополнительных кабинетов. Кроме того, электронный больничный нельзя потерять, испортить или подделать, а количество ошибок в ходе заполнения бланка в электронном виде фактически сведено к нулю

Для оформления электронного больничного достаточно посетить врача, дополнительно посещать кабинет выдачи листков нетрудоспособности не нужно. Также не требуется заверять больничный лист печатями, подписями или приносить его в распечатанном виде работодателю. Особенность электронного листа в том, что бумажный бланк не выдается, вся информация хранится и передаётся в ФСС и работодателю цифровом виде. Пациенту достаточно предоставить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) для начисления больничного пособия.

Уникальный номер листка нетрудоспособности теперь доступен в электронной медицинской карте. При желании пациент может получать оповещения по электронной почте или в СМС-сообщении с номером больничного и периодом нетрудоспособности. Также можно распечатать информацию о выданном электронном больничном в инфомате поликлиники или просмотреть её в электронной медицинской карте на портале mos.ru или в личном кабинете на сайте ФСС.

Для того, чтобы оформить электронный больничный, пациент должен лично подписать в поликлинике согласие на формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа и обработку персональных данных, к которой он прикреплен.

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