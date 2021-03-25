На XVI форуме-выставке "Госзаказ-2021" столица представила новшества в области закупок столицы

В рамках XVI Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ", который стартовал вчера в Москве, объединенный стенд правительства Москвы посетил зампредседателя РФ Юрий Борисов. Именно он возглавляет оргкомитет форума в этом году.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков представил вице-премьеру ключевые зоны стенда, рассказал об основных направлениях и результатах развития контрактной системы в Москве. Особое внимание обратил на портал поставщиков - интернет-ресурс для автоматизации закупок малого объема, которым сегодня пользуются свыше 213 тысяч предпринимателей со всей страны.

Об итогах работы портала поставщиков за 2020 год рассказали всем посетителям выставки, а также презентовали аукционы по комплексному развитию территорий в Москве. Сегодня в зоне стенда пройдет торжественная церемония награждения лауреатов звания "Поставщик Правительства Москвы" по итогам прошлого года. На заседании круглого стола участники форума обсудят тему: "Экосистема закупок города Москвы". Им представят доклад Московского УФАС о правоприменительной практики в области госзаказа.

В рамках деловой программы объединенного стенда правительства Москвы участники форума узнают о важных изменениях в сфере государственных закупок и новых возможностях участия представителей малого и среднего бизнеса в госзакупках. Все три дня для посетителей форума проходят лекции экспертов и консультации.

В заключительный день форума пройдет семинар "Сервисы для бизнеса", где представители торговой площадки "Росэлторг" расскажут о системе банковских гарантий и реализации норм 44-ФЗ, вступающих в силу с 1 апреля 2021 года.