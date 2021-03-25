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25.03.2021 15:58
Рубрика: Культура

Начались съемки фильма "Подвиг" с Чулпан Хаматовой и Федором Бондарчуком

Текст: Сусанна Альперина
В Москве начались съемки фильма "Подвиг" с Чулпан Хаматовой и Федором Бондарчуком в главных ролях. Режиссер фильма - Алексей Смирнов, для которого "Подвиг" станет полнометражным дебютом.
Фото: предоставлено Art Pictures Studio Фото: предоставлено Art Pictures Studio
Фото: предоставлено Art Pictures Studio

Напомним, что сериальный дебют Смирнова - "Садовое кольцо", который вышел на Первом канале, прогремел довольно громко. Автор сценария - Анастасия Пальчикова. Анастасия известна работой над сценарием картины "Большой" режиссера Валерия Тодоровского и драмы "Маша", получившей приз "Кинотавра" за режиссерский дебют. Как раз на следующей неделе "Маша" выходит в российский прокат. "Подвиг" продюсируют студии "Водород" и Art Pictures Studio при поддержке Министерства Культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм".

Фото: 1-2-3 Production
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В релизе, который прислан в редакцию "РГ" рассказывается о том, что "Подвиг" - это история семьи, на долю которой выпадают испытания, постепенно толкающие героев к разводу. Сохранение любви, уважения и доверия может стать невыполнимой задачей или настоящим подвигом. Ранее наше издание писало коротко о фильме - когда проект представляли в Министерстве культуры. Прошло немало времени, пока приступили к съемкам, но картина обещает быть любопытной. Дата ее выхода в прокат пока неизвестна.

Согласно синопсису, во время романтического ужина на ресторан, где Вова и Лена Ломакины отмечают двадцатилетие брака, происходит вооруженное нападение. Именно Лена становится тем человеком, который спасает ребенка и останавливает террориста. Это событие меняет все в жизни пары. Немного похоже на фильм Роберта Эстлунда "Форс-мажор", но это лишь на первый взгляд. Российская лента, очевидно, будет совсем другой. Помимо Чулпан Хаматовой и Федора Бондарчука, в фильме также снимаются Николай Фоменко, Александр Молочников, Таисия Шипилова и другие актеры. Продюсеры - Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук.

Фото: предоставлено Art Pictures Studio
Прямая речь

Алексей Смирнов, режиссер:

"Подвиг - это история о терроризме, медиапространстве, патриархальном мире и о любви. Просыпаться рядом годами, несмотря ни на что - вот это подвиг".

Анастасия Пальчикова, сценарист:

"Для меня эта история о том, что сегодня нам приходится пересматривать привычные отношения между мужчиной и женщиной в семье. И о том, что самый большой подвиг - это мелочи, которые мы ежедневно совершаем в отношении близких людей".

Федор Бондарчук:

"Подвиг" - это злободневное рассуждение о том, как за одну минуту могут поменяться наши представления об окружающем мире, как мало мы знаем самих себя и тех, кто находится с нами рядом. Играть человека, оказавшегося на пороге подобного, не всегда приятного открытия, безумно интересно".

Чулпан Хаматова:

"Это история на глазах меняющейся роли женщины в отдельно взятой семье. Мы видим, как на эти изменения реагирует сама героиня, близкие, ее окружение. И за этим крайне интересно наблюдать. Прежде всего, потому, что в этой частной истории отражается глобальная важнейшая тенденция последних десятилетий - изменение роли женщины в обществе в целом".

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