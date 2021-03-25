Наталья Сергунина: ВДНХ присоединится к всемирной акции "Час Земли"

В этом году ВДНХ в 12-й раз подряд поддержит глобальную экологическую акцию "Час Земли". 27 марта с 20:30 до 21:30 отключат архитектурно-художественную подсветку пяти знаковых объектов главной выставки страны, отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Вечером в субботу на час будет выключена подсветка павильонов "Рабочий и колхозница", "Космос", "Земледелие", арки главного входа, а также зоны знаменитого животноводческого городка, которая снова стала одним из популярнейших прогулочных мест на ВДНХ. Ее подсветку в рамках "Часа Земли" отключат впервые", - рассказала она.

На объектах будет выключена только архитектурно-художественная подсветка, что никак не повлияет на безопасность прогулок посетителей ВДНХ.

Ежегодно к акции "Час Земли" присоединяются миллионы людей и десятки тысяч организаций: участники отключают электроприборы и свет, на мировых достопримечательностях гасят подсветку в знак неравнодушия к экологии и будущему планеты. Цель акции - привлечь внимание к проблемам изменения климата и эффективного расходования ресурсов.

ВДНХ присоединилась к экологическому проекту в 2010 году. С тех пор во время акции архитектурную подсветку отключали на многих исторических павильонах и объектах выставки: павильонах "Центральный", "Рабочий и колхозница", "Космос", арке главного входа и на части фонарей на Центральной аллее.

"Час Земли" - самая массовая акция в мире, которая проходит каждый год в последнюю субботу марта. По оценкам организаторов, Всемирного фонда дикой природы (WWF), в ней участвуют более миллиарда человек. В России "Час Земли" проводится с 2009 года, в разные годы участниками акции становились от 16 до 20 миллионов россиян. В прошлом году "Час Земли" впервые прошел онлайн.