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25.03.2021 09:23
Рубрика: Экономика

Новый гериатрический центр создадут на западе столицы

Текст: Ирина Огилько

Первое концессионное соглашение в социальной сфере о создании и дальнейшей эксплуатации дома-интерната для пожилых людей подписано с инвестором на 20 лет. Сумма инвестиций составит не менее 450 млн рублей. Об сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Предполагается, что за два года инвестор реконструирует объект и оснастит его оборудованием, а в течение последующих 18 лет будет оказывать услуги по уходу за пациентами, осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт. Объем инвестиций в создание и оснащение дома-интерната для пожилых людей составит не менее 450 млн рублей", - рассказал заместитель мэра.

Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом будущий гериатрический центр останется в собственности столицы. Реконструировать здание планируется к 2023 году. Общая площадь сооружения более трех тысяч квадратных метров. В нем будет создано не менее 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. Центр будет оборудован всем необходимым с учетом особенностей жизни, здоровья и нужд людей преклонного возраста.

Конкурс на право концессии был объявлен правительством столицы осенью прошлого года: в октябре завершился предварительный отбор, куда была подана одна заявка. Потенциальный инвестор представил свой проект, который рассмотрела и одобрила конкурсная комиссия.

Такой вид государственно-частного партнерства как концессия дает возможность развивать общественно значимую инфраструктуру за счет инвестора. Город получает функционирующий объект с сохранением права собственности на него, а бизнес - доходы от оказания услуг в течение определенного срока.

Напомним, что дом-интернат на западе столицы станет четвертым концессионным проектом Москвы и первым - в сфере социального обслуживания населения. Сегодня в столице уже реализуются крупные концессии в здравоохранении, автодорожном строительстве и транспорте, в сфере ЖКХ.

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