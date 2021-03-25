Около миллиона москвичей привились от коронавируса

Эпидемиологическую ситуацию в городе мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" оценил вчера как стабильную. И тем не менее он обратился к горожанам с просьбой не откладывать прививку от коронавируса.

Обращаясь к ним, Собянин сказал: "Мы уже привили около миллиона человек. Видим, что это абсолютно безопасно и очень хорошая эффективность у вакцин. Около 40 процентов из этого количества людей -люди старшего поколения, и у них тоже нет проблем с точки зрения последствий вакцинации, нет каких-либо серьезных осложнений".

Беспокоит его то, что упавшая еще в минувший вторник заболеваемость вирусом почти до тысячи, точнее до 1042 новых случаев, вчера подскочила до 1787 случаев. Причем растет число заболевших как раз из представителей старшего поколения. И это объяснимо. Еще недавно они сидели дома, но с 8 марта власти по просьбам москвичей домашний режим из обязательного сделали рекомендательным, а также разблокировали их соцкарты. И засидевшиеся горожане спустились в метро... Но ковид никуда не делся! Вчера, например, было госпитализировано 769 человек. Все тяжелые - легких лечат на дому. Умерло за сутки 49 человек. Вот почему мэр обращается к жителям: "Пользуясь случаем, я бы попросил москвичей, особенно старшего поколения, не игнорировать возможность получить первоклассную вакцину и защитить себя. Мы можем, конечно, откладывать вакцинацию на более поздний срок, но откладывая день за днем, мы подвергаем себя огромному риску".