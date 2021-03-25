Под Владимиром мужчина убил сожительницу, приютившую бездомную собаку

Житель города Киржача Владимирской области убил сожительницу, которая привела в дом собаку.

Предварительно установлено, что 19 марта около пяти часов утра 41-летний мужчина пытался выгнать из дома собаку, которую его 32-летняя знакомая подобрала на улице. Женщина встала на защиту животного.

- На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес знакомой, которая в это время прикрывала животное, не менее 14 ударов ножом в область спины, лица и шеи, от которых она скончалась на месте происшествия, - рассказала официальный представитель регионального следственного управления СК РФ Мария Серова.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Он заключен под стражу.