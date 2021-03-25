Проект "Персональный помощник" для онкопациентов заработал по всей Москве

Проект "Персональный помощник" для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание или подтвержденным диагнозом теперь работает во всех административных округах Москвы. В настоящий момент 55 специалистов сопровождают 6 тысяч москвичей на всех этапах диагностики и лечения. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Человеку с онкологическим заболеванием на пути борьбы с болезнью нужна поддержка и индивидуальный подход. Именно поэтому в августе прошлого года в Южном округе столицы мы запустили уникальный проект персональных помощников. Они помогают записаться на прием или получить направление, напоминают о предстоящих исследованиях и визитах к врачу, отслеживают сроки выполнения необходимых процедур и этапов лечения, интересуются самочувствием пациентов. Мы рады сообщить, что теперь проект заработал во всех округах Москвы, и сейчас 55 специалистов сопровождают уже 6 тысяч горожан, которые столкнулись с онкологией. Благодаря персональным помощникам человек никогда не остается один на один со своим диагнозом", - рассказала Ракова.

В рамках проекта за каждым пациентом с онкологическим заболеванием закрепляется специалист, сотрудник центров госуслуг "Мои Документы". Он сопровождает пациента после первого подозрения на злокачественное новообразование, помогает ему с записью на прием к врачу, напоминает о дате визита, контролирует правильное ведение медицинской документации, информирует о возможных изменениях в маршрутизации и решает возникающие проблемы. Такой подход возможен благодаря внедрению и развитию единой цифровой платформы здравоохранения в медицинских организациях столицы.

Пациент получает информацию о возможности сопровождения персональным помощником при первичном направлении к врачу-онкологу в поликлинике. При согласии пациент получает карточку с именем и телефоном персонального помощника и может связываться с ним напрямую. Он сопровождает пациента на всех этапах согласно индивидуальному плану его лечения.

Проект реализуется в рамках утвержденного мэром Москвы Сергеем Собяниным нового московского стандарта оказания онкологической помощи. На базе крупнейших городских стационаров организовано шесть многопрофильных онкологических центров (клиника плюс центр амбулаторной онкологической помощи) с полным спектром клинических возможностей, куда вошла диагностика, а также хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение. За каждым центром закреплено население одного или двух административных округов Москвы. Таким образом, все этапы оказания специализированной помощи - обследование, лечение и диспансерное наблюдение пациентов - проходят в структуре одной медицинской организации, что позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начинать лечение.