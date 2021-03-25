Власти Москвы и Подмосковья разработали совместный проект федерального закона, ужесточающего ответственность за организацию незаконных свалок. Согласно идее народных избранников, штрафы за это правонарушение будут назначаться в том числе и автоматически с помощью камер. Такое постановление о законодательной инициативе приняла Мосгордума.

"Проблема особенно характерна для Новой Москвы и Подмосковья", - заявил на заседании парламента глава комиссии по госстроительству и местному самоуправлению столичного парламента Александр Козлов. Сумма штрафов, взысканных с нарушителей, составила не многим более 700 тысяч рублей, в то время как затраты на ликвидацию свалки и рекультивацию составляют более 300 миллионов рублей. Более того, незаконные свалки огнеопасны, и в прошлом году в ТинАО произошел мощный пожар на стихийной помойке, пламя едва не перекинулось на жилые строения.

По оценкам Козлова, черный бизнес, связанный с вывозом отходов в Новой Москве процветает из-за копеечных штрафов. "Черные" мусорщики часто выбрасывают отходы в леса, а то и просто на обочины дорог. Даже если попадутся, то штраф для физлиц составит всего от 1 до 2 тысяч рублей. Проект закона, который поддерживает и Мособлдума, предлагает повысить штрафы для "физиков" до 10-15 тысяч рублей, а для юрлиц в отдельных случаях - до 120 тысяч и выше. Проект закона одобрила Мосгордума, ранее аналогичное решение принял парламент Подмосковья. "Документ будет направлен в правительство РФ, если на него будет получен положительный отзыв, то он поступит на рассмотрение в Госдуму", - заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.