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25.03.2021 23:08
Рубрика: Экономика

Не свалить!

Незаконные помойки зафиксируют видеокамеры
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 64(8415)
Власти Москвы и Подмосковья разработали совместный проект федерального закона, ужесточающего ответственность за организацию незаконных свалок. Согласно идее народных избранников, штрафы за это правонарушение будут назначаться в том числе и автоматически с помощью камер. Такое постановление о законодательной инициативе приняла Мосгордума.

"Проблема особенно характерна для Новой Москвы и Подмосковья", - заявил на заседании парламента глава комиссии по госстроительству и местному самоуправлению столичного парламента Александр Козлов. Сумма штрафов, взысканных с нарушителей, составила не многим более 700 тысяч рублей, в то время как затраты на ликвидацию свалки и рекультивацию составляют более 300 миллионов рублей. Более того, незаконные свалки огнеопасны, и в прошлом году в ТинАО произошел мощный пожар на стихийной помойке, пламя едва не перекинулось на жилые строения.

Кто отвечает за чистоту мусорных площадок

По оценкам Козлова, черный бизнес, связанный с вывозом отходов в Новой Москве процветает из-за копеечных штрафов. "Черные" мусорщики часто выбрасывают отходы в леса, а то и просто на обочины дорог. Даже если попадутся, то штраф для физлиц составит всего от 1 до 2 тысяч рублей. Проект закона, который поддерживает и Мособлдума, предлагает повысить штрафы для "физиков" до 10-15 тысяч рублей, а для юрлиц в отдельных случаях - до 120 тысяч и выше. Проект закона одобрила Мосгордума, ранее аналогичное решение принял парламент Подмосковья. "Документ будет направлен в правительство РФ, если на него будет получен положительный отзыв, то он поступит на рассмотрение в Госдуму", - заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

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