Собянин: Пожилые люди в Москве стали чаще заражаться COVID-19

Возрастные жители Москвы стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу "Россия 1".

- Мы прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенной, равномерной. Плюс добавилась вакцинация, сегодня ситуация действительно стабильна, - сказал Собянин. - Мы видим, что доля заболеваний стала больше среди пожилого населения.

По словам мэра, возросло также число пожилых пациентов с коронавирусом, которым нужна госпитализация. Причем у большинства из них нет противопоказаний для вакцинации. Поэтому прививка, уверен Собянин, могла бы стать для возрастных москвичей спасением.