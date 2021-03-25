Собянин рассказал, почему нельзя откладывать вакцинацию против COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не затягивать с вакцинацией от коронавирусной инфекции.
По его словам, рисковать своим здоровьем, откладывая вакцинацию на более поздний срок, нельзя. Он подчеркнул, что есть всего два варианта дальнейшего развития событий.
"Либо мы вакцинируемся, либо мы переболеем, третьего практически не дано, - объяснил Собянин в эфире телеканала "Россия 24". - Надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и пролежать в больнице в тяжелой форме с непонятными тяжелыми последствиями".
В Москве от COVID-19 привились около миллиона человек
В столице от коронавируса привились около миллиона человек, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Сергей Собянин.
"Мы видим, что это абсолютно безопасно, и очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем, - заметил он. - Около 40% вакцинированных - люди старшего поколения".
По словам Собянина, у возрастных горожан серьезных осложнений после прививки не наблюдается.