Собянин рассказал, почему нельзя откладывать вакцинацию против COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не затягивать с вакцинацией от коронавирусной инфекции.

По его словам, рисковать своим здоровьем, откладывая вакцинацию на более поздний срок, нельзя. Он подчеркнул, что есть всего два варианта дальнейшего развития событий.

"Либо мы вакцинируемся, либо мы переболеем, третьего практически не дано, - объяснил Собянин в эфире телеканала "Россия 24". - Надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и пролежать в больнице в тяжелой форме с непонятными тяжелыми последствиями".