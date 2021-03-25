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25.03.2021 17:16
Рубрика: Власть

Собянин рассказал, почему нельзя откладывать вакцинацию против COVID-19

Текст: Сергей Жуков
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не затягивать с вакцинацией от коронавирусной инфекции.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
В Минздраве сравнили эффективность трех российских вакцин от коронавируса

По его словам, рисковать своим здоровьем, откладывая вакцинацию на более поздний срок, нельзя. Он подчеркнул, что есть всего два варианта дальнейшего развития событий.

"Либо мы вакцинируемся, либо мы переболеем, третьего практически не дано, - объяснил Собянин в эфире телеканала "Россия 24". - Надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и пролежать в больнице в тяжелой форме с непонятными тяжелыми последствиями".

В Москве от COVID-19 привились около миллиона человек

Текст: Сергей Жуков
В столице от коронавируса привились около миллиона человек, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Сергей Собянин.
Фото: Константин Завражин/РГ
Как проходит вакцинация от коронавируса в России

"Мы видим, что это абсолютно безопасно, и очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем, - заметил он. - Около 40% вакцинированных - люди старшего поколения".

По словам Собянина, у возрастных горожан серьезных осложнений после прививки не наблюдается.

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