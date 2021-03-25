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25.03.2021 21:41
Рубрика: Власть

Собянин: Уровень госпитализации с COVID-19 остановился на невысоком уровне

Текст: Сергей Жуков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Система здравоохранения в Москве справляется с наплывом пациентов с COVID-19. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Собянин рассказал, почему нельзя откладывать вакцинацию против COVID-19

По его словам, уровень госпитализации больных коронавирусом остановился на невысоком уровне. "Сегодня мы держимся практически на одной планке - небольшой рост, небольшое падение", - объяснил Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Собянин также рассказал, что специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости коронавирусом. "Такие опасения, конечно, у всех бывают, и специалисты говорят, что ничего не исключено, - отметил он. - Но мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенная, равномерная, плюс добавилась вакцинация".

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