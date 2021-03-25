Собянин: Уровень госпитализации с COVID-19 остановился на невысоком уровне

Система здравоохранения в Москве справляется с наплывом пациентов с COVID-19. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, уровень госпитализации больных коронавирусом остановился на невысоком уровне. "Сегодня мы держимся практически на одной планке - небольшой рост, небольшое падение", - объяснил Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Собянин также рассказал, что специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости коронавирусом. "Такие опасения, конечно, у всех бывают, и специалисты говорят, что ничего не исключено, - отметил он. - Но мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенная, равномерная, плюс добавилась вакцинация".