Собянин встретился с педагогами и учащимися школы "Класс-Центр"

Масштабный проект, в рамках которого в столице с 2018 года впервые приводятся в порядок все детские школы искусств, выполнен уже на 70 процентов. А в будущем году он будет реализован полностью. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив сегодня на севере города среднюю общеобразовательную школу с дополнительным образованием "Класс-Центр".

Школа эта, расположенная на улице Большая Акалемическая, 11 А в районе Коптево, началась три десятка лет назад с создания детского театра - спутника Московского театра юного зрителя. Потом этот театр стал частью общеобразовательного учебного заведения, где преподавание ведется по авторской методике ее бессменного директора Сергея Казарновского. Суть ее состоит в том, что ученики здесь после занятий в обычной школе не бегут, например, в музыкалку, как делают большинство их сверстников. А играть на скрипке, флейте, аккордеоне, а так же петь и танцевать учатся тут же, где им преподают математику, литературу и другие общеобразовательные предметы. И, что интересно, одинаково успешно овладевают и тем, и другим. Свидетельство тому - их регулярные победы как в творческих конкурсах, так и в международных и всероссийских олимпиадах школьников. Такой высокий уровень подготовки открывает перед ребятами двери к самым разным профессиям.

"Уникальная школа, хотя в Москве очень много школ искусств, - сказал Собянин, пообщавшись с учащимися и педагогами "Класс- Центра". - Мы много над ними работаем. В последние годы реконструировали 130 зданий, еще десяток новых построили, десяток помещений выделили. Получилось 150 новых комплексов для занятий детей искусством. Это здорово".

"Класс-Центр" как раз одна из модернизированных школ. Ее пятиэтажное здание капитально отремонтировали: обновили фасад, входные группы, кровлю, пол, потолки, заменили двери, окна, все инженерные коммуникации. А во дворе школы для спектакля "Ромео и Джульетта" установили комплекс декораций - ротонду "Летняя сцена" с поворотным кругом диаметром, колоннадой, антаблементом, портиками и куполом. На куполе ротонды появилось современное световое оборудование, позволяющее создавать различные световизуальные эффекты. Закупили и новые музыкальные инструменты - рояль, два пианино, аккордеон, вибрафон, гитары и синтезатор. И такое преображение очень порадовало главу города.

Напомнив, что 25 марта в России отмечается День работника культуры, мэр поздравил с этим праздником собравшихся. Рассказал, что в Москве в этой сфере работают десятки тысяч человек - в театрах, музеях, библиотеках, школах искусств. "Эти люди, которые отдают свое сердце, творчество, умения и таланты москвичам - стержень культурного и духовного развития Москвы", - заключил он.