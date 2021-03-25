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25.03.2021 16:36
Рубрика: Власть

"Стальная бабушка" установила 14-й рекорд на военном тренажере

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Ветеран войны Мария Колтакова освоила программу дополненной реальности на тренажере бомбардировщика Су-34. Это ее достижение стало 14-м, занесенным в книгу рекордов России, что само по себе является рекордом.

Перед тем, как забраться в кабину бомбардировщика, Мария Денисовна возложила цветы к памятнику своему командиру, дважды Герою Советского Союза генералу Ивану Черняховскому. После боев за Воронеж тот лично вручил Колтаковой медаль "За отвагу".

Фото: Илья Изотов/РГ
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На тренажере ветерана сопровождал Герой России, военный летчик, подполковник Андрей Дьяченко. Он занял кресло пилота, Колтакову усадили на место штурмана. Они поднялись в воздух и выполнили фигуры пилотажа: боевые развороты, косую петлю, петлю Нестерова и горизонтальные бочки. Затем дозаправились в воздухе и уничтожили морскую цель. Совместный полет продолжался полтора часа, сообщили в пресс-службе ЗВО.

- Впечатление мировое, все мне понравилось. Я летала в облаках и видела Воронеж! У меня был такой инструктор, я с ним и в космос готова, - поделилась боевая пенсионерка впечатлениями.

Вернувшись на землю, Мария Денисовна поблагодарила летчиков за доставленное удовольствие, прочитала им стихи и пожелала никогда не воевать по-настоящему.

Марии Колтаковой 99 лет, себя она называет "стальной бабушкой". Она участвовала в Курской битве, освобождала Харьков, Львов, Польшу и Чехословакию. Была дважды контужена, вынесла с поля боя свыше 300 раненых, награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".

В 93 года Мария Денисовна выполнила первый прыжок с парашютом, в 95 - поднялась на тысячу метров в планере, еще через год проехала два километра на карте. Нынешний рекорд - 14-й в ее карьере и это не предел. После полета на бомбардировщике Колтакова заявила, что готовится к следующему достижению. Но в подробности вдаваться не стала.

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