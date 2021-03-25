"Стальная бабушка" установила 14-й рекорд на военном тренажере

Ветеран войны Мария Колтакова освоила программу дополненной реальности на тренажере бомбардировщика Су-34. Это ее достижение стало 14-м, занесенным в книгу рекордов России, что само по себе является рекордом.

Перед тем, как забраться в кабину бомбардировщика, Мария Денисовна возложила цветы к памятнику своему командиру, дважды Герою Советского Союза генералу Ивану Черняховскому. После боев за Воронеж тот лично вручил Колтаковой медаль "За отвагу".

На тренажере ветерана сопровождал Герой России, военный летчик, подполковник Андрей Дьяченко. Он занял кресло пилота, Колтакову усадили на место штурмана. Они поднялись в воздух и выполнили фигуры пилотажа: боевые развороты, косую петлю, петлю Нестерова и горизонтальные бочки. Затем дозаправились в воздухе и уничтожили морскую цель. Совместный полет продолжался полтора часа, сообщили в пресс-службе ЗВО.

- Впечатление мировое, все мне понравилось. Я летала в облаках и видела Воронеж! У меня был такой инструктор, я с ним и в космос готова, - поделилась боевая пенсионерка впечатлениями.

Вернувшись на землю, Мария Денисовна поблагодарила летчиков за доставленное удовольствие, прочитала им стихи и пожелала никогда не воевать по-настоящему.

Марии Колтаковой 99 лет, себя она называет "стальной бабушкой". Она участвовала в Курской битве, освобождала Харьков, Львов, Польшу и Чехословакию. Была дважды контужена, вынесла с поля боя свыше 300 раненых, награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".

В 93 года Мария Денисовна выполнила первый прыжок с парашютом, в 95 - поднялась на тысячу метров в планере, еще через год проехала два километра на карте. Нынешний рекорд - 14-й в ее карьере и это не предел. После полета на бомбардировщике Колтакова заявила, что готовится к следующему достижению. Но в подробности вдаваться не стала.