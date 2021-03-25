Новости

Проект "Персональный помощник" для онкопациентов заработал по всей Москве 08:48
Глава МИД Финляндии: С Россией надо поддерживать диалог 08:42
Посольство РФ: Усилиями Москвы и Белграда агрессия НАТО была остановлена 08:40
В Японии рассказали о подробностях запусков ракет КНДР 08:29
Москва и Сеул приложат усилия для проведения визита Путина в Южную Корею 08:27
Наталья Сергунина: ВДНХ присоединится к всемирной акции "Час Земли" 08:20
Меркель отвергла идею вотума доверия правительству 07:57
Свободная емкость водохранилищ Москвы позволит избежать подтоплений 07:46
Вакцина ЭпиВакКорона признана безопасной для профилактики COVID-19 07:25
Эндокринолог назвала необычный способ легко похудеть 06:53
В США в санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество 06:29
На космодроме Восточный произведен запуск ракеты "Союз-2.1б" 06:19
Застройщик потребовал от мэрии Тюмени 115 млн за расторжение договора 06:09
Ракета "Союз" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный 06:07
Лавров: Республика Корея - важный и перспективный партнер России в АТР 06:05
Вильфанд пообещал москвичам три солнечных дня 05:40
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях 05:37
Власти Японии назвали дальность полета северокорейских ракет 05:06
В Забайкалье отменили самоизоляцию для граждан старше 65 лет 05:01
В Минобороны заявили о развязанной против России ментальной войне 04:53
Минздрав Канады поместил на вакцину AstraZeneca предупреждение о тромбозах 04:39
Поставки нефти из России в США достигли рекордных показателей 04:15
В Японии стартовала эстафета олимпийского огня 04:04
Названы простые способы уменьшить риск возникновения рака 03:41
Пентагон одобрил размещение детей-мигрантов на двух базах в Техасе 03:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
25.03.2021 07:46
Рубрика: Экономика

Свободная емкость водохранилищ Москвы позволит избежать подтоплений

Текст: Ирина Огилько

Городские службы продолжают работы по подготовке к пропуску паводка, согласно прогнозам, приток талых вод в водохранилища в этом году может составить до 270 миллионов кубометров. Такие данные сообщил заммэра Москвы в Петр Бирюков. Он напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской.

Бирюков: Барьер из бонов установят у парка "Зарядье" на время паводка

"На сегодняшний день они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий, - рассказал Петр Бирюков. - Водохранилища Москворецкой системы наполнены на 54%, водохранилища Вазузской системы - на 52%".

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы готовы к прохождению паводка и половодья.

"По прогнозам, в этом году приток талых вод может составить до 270 миллионов кубометров, при этом свободная емкость только Москворецких водохранилищ - 343 миллиона кубометров, так что весь талый сток сможем принять", - сообщил Петр Бирюков.

По его словам, сформированные по окончанию паводка объемы воды позволят в полной мере пополнить запасы водохранилищ. Заместитель Мэра отметил, что сейчас совместно с руководством районов Московской области проводится мониторинг готовности предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.

В регионах Экономика ЖКХ Происшествия ЧП Стихийные бедствия Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Паводки в России

Главное сегодня

Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
В Минобороны заявили о развязанной против России ментальной войне
Ракета "Союз" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
Поставки нефти из России в США достигли рекордных показателей
Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны