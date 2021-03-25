Свободная емкость водохранилищ Москвы позволит избежать подтоплений

Городские службы продолжают работы по подготовке к пропуску паводка, согласно прогнозам, приток талых вод в водохранилища в этом году может составить до 270 миллионов кубометров. Такие данные сообщил заммэра Москвы в Петр Бирюков. Он напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской.

"На сегодняшний день они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий, - рассказал Петр Бирюков. - Водохранилища Москворецкой системы наполнены на 54%, водохранилища Вазузской системы - на 52%".

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы готовы к прохождению паводка и половодья.

"По прогнозам, в этом году приток талых вод может составить до 270 миллионов кубометров, при этом свободная емкость только Москворецких водохранилищ - 343 миллиона кубометров, так что весь талый сток сможем принять", - сообщил Петр Бирюков.

По его словам, сформированные по окончанию паводка объемы воды позволят в полной мере пополнить запасы водохранилищ. Заместитель Мэра отметил, что сейчас совместно с руководством районов Московской области проводится мониторинг готовности предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.