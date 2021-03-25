В автобусах и трамваях столицы заработал бесплатный Wi-Fi

Бесплатный беспроводной интернет заработал на 32 наземных маршрутах общественного транспорта столицы. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта города.

Поймать MT_FREE можно уже в 1100 автобусах и трамваях. Переподключаться не придется. Соединение бесшовное, а значит, при первом подключении сеть запоминает ваши контактные данные и больше их не запрашивает − доступ в интернет быстрее и удобнее.

В прошлом году бесплатный интернет отменили в наземном транспорте, чтобы сделать его лучше. Теперь же его восстановили, скорость передачи составит 10 Мбит/с.