В колониях Владимирской области провели медобследование заключенных, в том числе Навального

В управлении ФСИН России по Владимирской области сообщили, что 24 марта в колониях региона прошло медицинское обследование осужденных. В том числе проведено обследование и состояния здоровья Алексея Навального.

"По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - сообщили в региональном управлении тюремного ведомства.

Как подчеркивается, медицинское обследование проводилось по заявлениям самих осужденных.

Накануне защитники Навального заявили о якобы ухудшении его здоровья. Между тем, колония, в которой отбывает наказание Алексей Навальный, известна строгим соблюдением закона. Все правила соблюдаются буквально до запятой.

Напомним, Симоновский суд Москвы заменил Навальному по делу "Ив Роше" условный срок на реальный из-за многочисленных нарушений режима отбытия наказания. 15 марта Навального этапировали в ИК-2 в Покрове, где ему предстоит отбывать наказание.