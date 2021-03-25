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25.03.2021 23:02
Рубрика: Культура

Высокое искусство

В Москве пройдет "Ночь театров"
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 64(8415)
В Москве с 27 на 28 марта пройдет девятая по счету "Ночь театров". На свои спектакли, репетиции, концерты и экскурсии горожан приглашают более 130 театров, культурных центров, музеев, библиотек и кинотеатров. Самые заметные события - в обзоре "РГ".
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мероприятия акции пройдут с поправкой на антиковидные правила: нужно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Количество мест ограничено: попасть на "Ночь театров" можно только по предварительной записи. "В прошлом году, к сожалению, акция не состоялась в привычном для зрителей и артистов формате живого общения. Тогда театры из-за пандемии вынуждены были закрыться для посещения, а мероприятия перешли в онлайн, - отметил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. - Поэтому предстоящая "Ночь театров", наверное, станет самой долгожданной за все девять лет".

Фото: Пресс-служба МДТ-Театра Европы
Малый драматический театр посвятил спектакль поэтам-шестидесятникам

Большинство спектаклей и концертов 27 марта начнутся в 21.00, а завершатся уже глубокой ночью. Например, театр "Геликон-опера" покажет выставку "Арт-маскарад". В экспозиции - театральные костюмы, воссозданные по эскизам известных художников. После мини-путешествия в историю художественный руководитель театра Дмитрий Бертман проведет мастер-класс по оперному искусству. Зрители киноклуба "Эльдар" увидят фильм о Константине Станиславском, а после пройдет тренинг по сценическому движению и технике речи. Еще один мастер-класс, но уже по народному танцу, запланирован в театре "Гжель".

Артисты Театра на Юго-Западе проведут экскурсию по закулисью, а потом предложат сыграть в квиз "Обратная сторона Луны" и побороться за звание самого преданного зрителя. Центр "Вишневый сад" представит программу "Мы пересидели карантин". Она посвящена сложному 2020 году. "Несмотря на все ограничения, театр весь год продолжал работать, выпускал премьеры, участвовал во флешмобах и акциях, - объясняют организаторы. - Мы покажем, как это происходило на самом деле. А еще у зрителей появится возможность вживую увидеть номера, которые до этого выходили только онлайн".

Театр "У Никитских ворот" порадует участников акции премьерным показом моноспектакля "Сон смешного человека", посвященного 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. Режиссер, сценограф и исполнитель - Николай Рингбург. Увидятся зрители также с актерами и художественным руководителем театра Марком Розовским. А в фойе старой сцены можно будет посмотреть фотовыставку о спектакле "Убивец", который поставлен по "Преступлению и наказанию". Необычный спектакль подготовил Театр имени Пушкина. "Сцена" разместится в башне "Федерация" - на самой высокой смотровой площадке Европы.

Нет желания сидеть в музейных и театральных залах? Как вариант, можно пройтись по вечернему городу с представителями Музея Булгакова. Гостей проведут по "театральным" адресам писателя - по театрам, где ставили спектакли по его произведениям и в которых он работал. Прогулка начнется в саду "Аквариум", около Театра сатиры, где в те времена находился Московский мюзик-холл. Финишировать планируется в Театре имени Пушкина, артисты которого прочитают дневники Алисы Коонен.

Кстати

Посмотреть расписание московской "Ночи театров" и узнать, как записаться на мероприятия, можно на портале mos.ru.

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