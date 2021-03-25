В Москве прошли молебен и лития по борцам греческого освободительного движения

Торжественный молебен и лития по борцам греческого освободительного движения 1821-1823 годов, грекам, нашедшим свой последний земной приют в Донском монастыре, были отслужены сегодня в Москве. По благословлению патриарха богослужение возглавил митрополит Волоколамский Иларион.

По окончании молебна митрополит огласил поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла президенту Греческой Республики с 200-летием начала освободительной борьбы греческого народа.

Затем Чрезвычайный и Полномочный посол Греческой Республики в РФ Екатерини Нассика тепло поблагодарила всех собравшихся и отметила, что эллинизм России сыграл важную роль в подготовке, ведении и успешном исходе греческой революции.

Далее митрополит Волоколамский Иларион совершил литию на месте погребения греков, покоящихся в некрополе Донского монастыря. Были вознесены молитвы об упокоении митрополита Эрсекийского Анфима, митрополита Палеопатрского Парфения, архимандрита Нафанаила и других представителей греческой общественности и греческой культуры, а также борцов греческого освободительного движения 1821-1823 годов.

На богослужении присутствовали греческие дипломаты, представители Московского общества греков, ассоциации греческих женщин и других греческих общественных организаций.