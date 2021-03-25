В Москве задержан следователь, похитивший 25 млн рублей из вещдоков

Главный следователь Ярославского района столицы (в структуре МВД) задержан своими же коллегами. Его подозревают в краже крупной суммы, изъятой по уголовному делу и хранившейся в качестве вещдоков.

"Начальник следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере". Задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей

По версии следствия, подозреваемый узнал об изъятых в рамках расследования денежных средствах, которые после были помещены в его сейф. "Не позднее февраля 2021 года он воспользовался отсутствием посторонних лиц и похитил более 25 млн рублей", - рассказали в Главном следственном управлении СК по Москве.

Отмечается, что разоблачение похитителя - совместная заслуга сотрудников Следственного комитета, УФСБ по Москве и Московской области, а также столичного Управления собственной безопасности ГУ МВД России.

"В настоящее время устанавливаются иные лица, возможно, причастные к совершению этого преступления", - заключили в СК России.

В МВД России сообщили, что в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. "Кроме того он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены в таком случае к строгой дисциплинарной ответственности", - заявили в МВД.