В Воронежской области ввели меру поддержки при рождении второго ребенка

Средства на дополнительное обучение и переподготовку в случае появления в семье второго ребенка сможет получить один из родителей. Власти региона предполагают, что благодаря этому граждане с детьми смогут повысить уровень доходов.

Соответствующие изменения внесены в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области".

- Вводится дополнительная мера поддержки семей - сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей, состоящего в трудовых отношениях с работодателем на момент рождения второго ребенка. Объем денежных средств по сертификату составляет 30 тысяч рублей, - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Поддержку окажут при соблюдении ряда условий. В частности, необходимо будет заключить соглашение между работодателем, работником и региональным департаментом соцзащиты населения. По нему работодатель возьмет на себя обязательство повысить гражданину зарплату либо перевести его на более высокооплачиваемую должность после повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

Право на получение сертификата получит один из родителей, имеющий гражданство РФ, постоянно проживающий на территории Воронежской области не менее года и работающий также в пределах региона. Обратиться за поддержкой можно в течение года со дня рождения второго ребенка.

Как пояснила председатель комитета областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, мера поддержки рассчитана прежде всего на отцов:

- Она поможет семьям более уверенно планировать будущее, в долгосрочной перспективе создает условия для повышения уровня доходов семей с двумя детьми.

В бюджете региона на оплату сертификатов предварительно предусмотрено 30 миллионов рублей на два года действия закона. Детальный порядок предоставления новой меры господдержки определят органы соцзащиты.