В Воронежской области ввели меру поддержки при рождении второго ребенка

Новости

Путин назначил новых послов 19:23
Facebook не будет наказывать за оскорбления публичных персон 19:19
Дело талдомской девочки-маугли передали из прокуратуры в СК 19:11
СМИ: В мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги 19:02
Умер режиссер Бертран Тавернье 18:51
Путин посетил новое здание Детского музыкального театра 18:40
В Вирджинии запретили смертную казнь 18:20
Граждане смогут подать на упрощенное банкротство через портал госуслуг 18:05
Алексей Немов и Кирилл Сарычев готовят Москву к лету вместе с проектом "Спортивные выходные" 18:04
AstraZeneca работает над вакциной против COVID-19 в форме спрея в нос 17:59
Рогозин опубликовал снимок заблокированного Суэцкого канала из космоса 17:53
Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой ситуацию в Сирии 17:49
Реставрацию Северо-Кавказской филармонии начнут в 2022 году 17:34
Депутаты обсудили создание союзного полиса ОСАГО 17:31
Михаил Коляда спас каскад в короткой программе на ЧМ 17:27
Путин назвал три плюса мультика "Маша и Медведь" 17:20
Вычет по НДФЛ предложили давать на лечение детей любого возраста 17:13
В Германии в одной из земель ослабят локдаун 17:11
Прокуратура передала в суд дело об убийстве столичного пианиста 17:06
Путин поручил проработать вопрос поддержки фонда российских библиотек 16:59
В автобусах и трамваях столицы заработал бесплатный Wi-Fi 16:36
СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали 16:16
Ученые обнаружили у дальневосточных мидий заразную форму рака 16:13
Путин примет участие в заседании платформы "Россия - страна возможностей" 15:51
Тима Белорусских признал вину в употреблении и хранении наркотиков 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
25.03.2021 19:04

В Воронежской области ввели меру поддержки при рождении второго ребенка

Средства на дополнительное обучение и переподготовку в случае появления в семье второго ребенка сможет получить один из родителей. Власти региона предполагают, что благодаря этому граждане с детьми смогут повысить уровень доходов.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Соответствующие изменения внесены в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области".

- Вводится дополнительная мера поддержки семей - сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей, состоящего в трудовых отношениях с работодателем на момент рождения второго ребенка. Объем денежных средств по сертификату составляет 30 тысяч рублей, - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Фото: Воронежская областная Дума
Воронежцы смогут направить средства соцконтракта на развитие ЛПХ

Поддержку окажут при соблюдении ряда условий. В частности, необходимо будет заключить соглашение между работодателем, работником и региональным департаментом соцзащиты населения. По нему работодатель возьмет на себя обязательство повысить гражданину зарплату либо перевести его на более высокооплачиваемую должность после повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

Право на получение сертификата получит один из родителей, имеющий гражданство РФ, постоянно проживающий на территории Воронежской области не менее года и работающий также в пределах региона. Обратиться за поддержкой можно в течение года со дня рождения второго ребенка.

Как пояснила председатель комитета областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, мера поддержки рассчитана прежде всего на отцов:

- Она поможет семьям более уверенно планировать будущее, в долгосрочной перспективе создает условия для повышения уровня доходов семей с двумя детьми.

В бюджете региона на оплату сертификатов предварительно предусмотрено 30 миллионов рублей на два года действия закона. Детальный порядок предоставления новой меры господдержки определят органы соцзащиты.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

Главное сегодня

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами
Президент собирается расширять географию поездок после вакцинации
Собянин рассказал, почему нельзя откладывать вакцинацию против COVID-19
Песков объяснил ситуацию с курсом рубля
СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали