Врач назвал необычный симптом переболевших коронавирусом

Врачи периодически начали отмечать проблемы с пищеварением и специфические симптомы у переболевших коронавирусом пациентов. Об этом агентству "Москва" сообщил доцент кафедры факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин.

"Чаще всего это бывают диарея, вздутие живота. Речь идет о пациентах, которые до этого не испытывали проблем с желудочно-кишечным трактом, и это довольно распространенное явление", - отметил собеседник агентства.

С чем именно связаны симптомы, точно пока не известно. По одной из версий, причиной может быть длительный прием антибиотиков и, как следствие, нарушение кишечной микрофлоры. В то же время у 2 процентов пациентов ковид проявлялся болями в животе. Первоначально их отправляли на обследование по поводу возможного холецистита или аппендицита, однако в дальнейшем эти диагнозы отвергались, и определялся коронавирус.