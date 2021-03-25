Задержаны похитители, укравшие в Москве младенца

Две надели понадобилось правоохранителям, чтобы найти и задержать мужчин, похитивших ребенка. Украли младенца 12 марта в Москве, ворвавшись в квартиру к ее матери.

Это было второе похищение, организованное отцом ребёнка. Суд оставил девочку с матерью и отец первый раз украл малышку, когда ей было 4 месяца. Ребёнка вернули домой. Теперь девочку украли повторно.

Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, девочку сначала прятали в Ленинградской области, потом перевезли в Московскую. Там подозреваемые и были задержаны. Угрозы здоровью ребенка нет, девочку вернут матери. Об ответственности за похищение в СК ничего не говорят.