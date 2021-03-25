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25.03.2021 11:22
Рубрика: Происшествия

Экс-главу комитета по имуществу мэрии Читы осудили за мошенничество

Текст: Дина Непомнящая

К четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в пол миллиона рублей приговорили бывшего главу комитета по имуществу администрации Читы за мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю.

Фото: Пресс-служба СК
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Согласно материалам дела, осужденный в 2016 году, пользуясь служебным положением, присвоил себе принадлежащий городу земельный участок с расположенными на нем производственными помещениями. С помощью посредника-коммерсанта он подкупил сотрудника компании, выполнявшей оценку недвижимости, чтобы тот выдал заключение с заниженной стоимостью. После продал участок подконтрольной посреднику компании, ранее его арендовавшей. Последним этапом мошеннической схемы стало переоформление земли и недвижимости на родственницу чиновника.

Коммерсант, помогавший проводить незаконную сделку, также предстал перед судом. Он приговорен к трем годам заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.

Кроме того, в порядке исковых заявлений, сообщники должны будут возместить ущерб, причиненный бюджету Читы. Он составил около четырех миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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