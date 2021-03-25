Губернатор Приморья пригласил Лукашенко во Владивосток

Заманчивое приглашение посетить в сентябре золотом одетую столицу российского Дальнего Востока сделал президенту Беларуси Александру Лукашенко губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

А чтобы в традиционные контакты регионов Союзного государства добавить и особый местный колорит, краевой руководитель пообещал к этому времени открыть во Владивостоке торговый дом Беларуси. Об этом Кожемяко рассказал в четверг после встречи с главой белорусского государства, передает его пресс-служба.

"Да, к приезду Александра Григорьевича мы должны возвести торговый дом. С нуля. Это очень непросто, но надеюсь, что мы совместно это осилим", - сказал Олег Кожемяко.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Лукашенко точно запланировал на это время визит во Владивосток, он посоветовал обратиться к протокольной службе. "Мы пригласили в сентябре. На сентябрь будем готовиться", - добавил губернатор.