Власть
25.03.2021 13:10
Текст: Юрий Сизов

Губернатор Приморья пригласил Лукашенко во Владивосток

Фото: Пресс-служба президента Беларуси Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Пресс-служба президента Беларуси

Заманчивое приглашение посетить в сентябре золотом одетую столицу российского Дальнего Востока сделал президенту Беларуси Александру Лукашенко губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Фото: Предоставлено УКС ЗАПАД
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 А чтобы в традиционные контакты регионов Союзного государства добавить и особый местный колорит, краевой руководитель пообещал к этому времени открыть во Владивостоке торговый дом Беларуси. Об этом Кожемяко рассказал в четверг после встречи с главой белорусского государства, передает его пресс-служба.

 "Да, к приезду Александра Григорьевича мы должны возвести торговый дом. С нуля. Это очень непросто, но надеюсь, что мы совместно это осилим", - сказал Олег Кожемяко.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Лукашенко точно запланировал на это время визит во Владивосток, он посоветовал обратиться к протокольной службе. "Мы пригласили в сентябре. На сентябрь будем готовиться", - добавил губернатор.

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