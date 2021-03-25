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Рубрика: Власть

Бюджет греет

Как власти помогают дальневосточникам не разориться на оплате услуг ЖКХ
Текст: Юрий Батин, Дина Непомнящая
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 63(8414)
Мало какая сфера коммунального хозяйства на Дальнем Востоке обходится без дотаций. Без них стоимость ЖКУ будет совершенно неподъемной. Как выглядело бы коммунальное хозяйство (а значит и наши "квартплатные" квитанции) без бюджетных субсидий, выяснили корреспонденты "РГ". Для примера взяли два региона - Якутию и Хабаровский край, значительная часть которого относится к так называемому южному поясу макрорегиона.

Если бы жители Якутии оплачивали коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам, большая часть населения расходовала бы на свет, тепло и воду весь семейный бюджет. А в арктических улусах, где жизнь держится на сверхзатратном северном завозе, на это вообще не хватит никакой зарплаты. Себестоимость ЖКУ в республике - одна из самых высоких в стране. Сводить концы с концами семьям помогают льготные тарифы, установленные для всех физических лиц.

Фото: iStock
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- У нас трехкомнатная квартира площадью 73 квадратных метра. Живем втроем. По нормативам за ЖКУ платили бы зимой по 10,2 тысячи рублей в месяц. Но везде стоят счетчики, поэтому набегает меньше. Для семейного бюджета это совершенно не накладно, - говорит житель Якутска Георгий Нестеров.

Как и другие семьи в столице республики, эта оплачивает примерно две трети экономически обоснованного тарифа, а недостающую треть возмещают предприятиям ЖКХ и энергетики региональная казна. Но чем дальше от Якутска, тем выше себестоимость услуг, а, следовательно, и нагрузка на бюджет. Недавно Счетная палата Якутии проанализировала эту ситуацию. Как следует из отчета, в Момском улусе межтарифная разница по тепловой энергии достигает 18,6 раза, в Верхоянском - 20,5, а жители Эвено-Бытантайского улуса платят за тепло в 22 раза меньше, чем оно стоит там в реальности.

Бюджетные затраты на возмещение этого разрыва предприятиям коммунального комплекса достигают 20 и более миллиардов рублей в год. В 2017-м они превысили 12 процентов общих расходов республиканской казны. Постепенно эта доля снижается, в прошлом году она составила 8,2 процента. Но это обусловлено не столько фактическим сокращением затрат на коммунальную отрасль, сколько увеличением объема бюджета.

Средства на компенсационные выплаты заложены в рес­публиканскую программу, рассчитанную на 2020-2024 годы. В общей сложности на это уйдет 89,9 миллиарда руб­лей, причем запланирован рост расходов с 17,9 миллиарда в прошлом году до 18,7 в 2024-м.

Жители Эвено-Бытантайского улуса Республики Саха платят за тепло в 22 раза меньше, чем оно стоит там в реальности

Даже при таком уровне господдержки для многих семей оплата жилищно-коммунальных услуг является неподъемной. Поэтому, если квартплата превышает 15 процентов семейного дохода, у людей возникает право на адресную субсидию. Ежегодно этой льготой пользуются более 20 тысяч семей. В региональной программе прогнозируется, что к 2024 году их число составит 24,5 тысячи.

Самое дорогое - это тепло. Снизить себестоимость его выработки можно за счет газификации сел, причем не обязательно путем затратного строительства газопроводов, но и с использованием сжиженного природного газа.

- В этом году будет проведен эксперимент в селе Качикатцы. В случае успеха можно будет быстро газифицировать все заречные улусы, - сообщил глава республики Айсен Николаев.

Работают механизмы сдерживания цен и в Хабаровском крае. Как рассказала "РГ" и.о. замглавы министерства ЖКХ Лариса Муравчук, субвенции из краевого бюджета компенсируют организациям убытки от применения регулируемых тарифов для населения на тепло и (в зонах децентрализованного энергоснабжения) электроэнергию. Кроме того, если в сопоставимых условиях размер платы за коммунальные услуги для владельцев домов и квартир резко вырастает, им полагается компенсация. Ее - опять же в виде субвенций - перечисляет в муниципалитет краевая казна.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В населенных пунктах, где дома обогреваются от котельных, ежегодно утверждается предельный тариф на тепло. С 1 января 2021 года стоимость тепловой энергии за 1 Гкал для ресурсоснабжающих организаций (РСО) варьируется от 2,5 до 12,4 тысячи рублей. Если бы население платило по экономически обоснованному для РСО тарифу, в некоторых случаях цифры в квитанциях могли бы вырасти на 85 процентов.

Минимальные и максимальные тарифы на электроэнергию устанавливает Федеральная антимонопольная служба РФ. Жители Хабаровского края оплачивают электроэнергию по единым тарифам на минимальном уровне. При этом в регионе стоимость производимого киловатта в зонах децентрализованного электроснабжения сегодня составляет от восьми до 107 рублей. Если бы потребителям пришлось платить по реальным расценкам, их расходы подскочили бы на 44-97 процентов.

- В 2020 году на субсидии из краевого бюджета выделили 4,707 миллиарда рублей. В 2021-м предусмотрено 4,703 миллиарда, - рассказала Лариса Муравчук.

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