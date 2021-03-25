Как власти помогают дальневосточникам не разориться на оплате услуг ЖКХ

Мало какая сфера коммунального хозяйства на Дальнем Востоке обходится без дотаций. Без них стоимость ЖКУ будет совершенно неподъемной. Как выглядело бы коммунальное хозяйство (а значит и наши "квартплатные" квитанции) без бюджетных субсидий, выяснили корреспонденты "РГ". Для примера взяли два региона - Якутию и Хабаровский край, значительная часть которого относится к так называемому южному поясу макрорегиона.

Если бы жители Якутии оплачивали коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам, большая часть населения расходовала бы на свет, тепло и воду весь семейный бюджет. А в арктических улусах, где жизнь держится на сверхзатратном северном завозе, на это вообще не хватит никакой зарплаты. Себестоимость ЖКУ в республике - одна из самых высоких в стране. Сводить концы с концами семьям помогают льготные тарифы, установленные для всех физических лиц.

- У нас трехкомнатная квартира площадью 73 квадратных метра. Живем втроем. По нормативам за ЖКУ платили бы зимой по 10,2 тысячи рублей в месяц. Но везде стоят счетчики, поэтому набегает меньше. Для семейного бюджета это совершенно не накладно, - говорит житель Якутска Георгий Нестеров.

Как и другие семьи в столице республики, эта оплачивает примерно две трети экономически обоснованного тарифа, а недостающую треть возмещают предприятиям ЖКХ и энергетики региональная казна. Но чем дальше от Якутска, тем выше себестоимость услуг, а, следовательно, и нагрузка на бюджет. Недавно Счетная палата Якутии проанализировала эту ситуацию. Как следует из отчета, в Момском улусе межтарифная разница по тепловой энергии достигает 18,6 раза, в Верхоянском - 20,5, а жители Эвено-Бытантайского улуса платят за тепло в 22 раза меньше, чем оно стоит там в реальности.

Бюджетные затраты на возмещение этого разрыва предприятиям коммунального комплекса достигают 20 и более миллиардов рублей в год. В 2017-м они превысили 12 процентов общих расходов республиканской казны. Постепенно эта доля снижается, в прошлом году она составила 8,2 процента. Но это обусловлено не столько фактическим сокращением затрат на коммунальную отрасль, сколько увеличением объема бюджета.

Средства на компенсационные выплаты заложены в рес­публиканскую программу, рассчитанную на 2020-2024 годы. В общей сложности на это уйдет 89,9 миллиарда руб­лей, причем запланирован рост расходов с 17,9 миллиарда в прошлом году до 18,7 в 2024-м.

Жители Эвено-Бытантайского улуса Республики Саха платят за тепло в 22 раза меньше, чем оно стоит там в реальности

Даже при таком уровне господдержки для многих семей оплата жилищно-коммунальных услуг является неподъемной. Поэтому, если квартплата превышает 15 процентов семейного дохода, у людей возникает право на адресную субсидию. Ежегодно этой льготой пользуются более 20 тысяч семей. В региональной программе прогнозируется, что к 2024 году их число составит 24,5 тысячи.

Самое дорогое - это тепло. Снизить себестоимость его выработки можно за счет газификации сел, причем не обязательно путем затратного строительства газопроводов, но и с использованием сжиженного природного газа.

- В этом году будет проведен эксперимент в селе Качикатцы. В случае успеха можно будет быстро газифицировать все заречные улусы, - сообщил глава республики Айсен Николаев.

Работают механизмы сдерживания цен и в Хабаровском крае. Как рассказала "РГ" и.о. замглавы министерства ЖКХ Лариса Муравчук, субвенции из краевого бюджета компенсируют организациям убытки от применения регулируемых тарифов для населения на тепло и (в зонах децентрализованного энергоснабжения) электроэнергию. Кроме того, если в сопоставимых условиях размер платы за коммунальные услуги для владельцев домов и квартир резко вырастает, им полагается компенсация. Ее - опять же в виде субвенций - перечисляет в муниципалитет краевая казна.

В населенных пунктах, где дома обогреваются от котельных, ежегодно утверждается предельный тариф на тепло. С 1 января 2021 года стоимость тепловой энергии за 1 Гкал для ресурсоснабжающих организаций (РСО) варьируется от 2,5 до 12,4 тысячи рублей. Если бы население платило по экономически обоснованному для РСО тарифу, в некоторых случаях цифры в квитанциях могли бы вырасти на 85 процентов.

Минимальные и максимальные тарифы на электроэнергию устанавливает Федеральная антимонопольная служба РФ. Жители Хабаровского края оплачивают электроэнергию по единым тарифам на минимальном уровне. При этом в регионе стоимость производимого киловатта в зонах децентрализованного электроснабжения сегодня составляет от восьми до 107 рублей. Если бы потребителям пришлось платить по реальным расценкам, их расходы подскочили бы на 44-97 процентов.

- В 2020 году на субсидии из краевого бюджета выделили 4,707 миллиарда рублей. В 2021-м предусмотрено 4,703 миллиарда, - рассказала Лариса Муравчук.