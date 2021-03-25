На космодроме "Восточный" произведен запуск ракеты "Союз-2.1б"

В Амурской области на космодроме "Восточный" произвели запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту.

Прямая трансляция запуска ведется на сайте "Роскосмоса".

Первый в этом году старт ракеты на дальневосточном космодроме прошел штатно. Всего, по словам генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в этом году намечается 29 космических стартов.

Выведение аппаратов разгонным блоком займет почти четыре часа. Спутники будут отделяться от ракеты-носителя в несколько этапов.