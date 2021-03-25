Комплекс уникальных мер для повышения качества жизни и ускорения развития экономики реализуется на российском Дальнем Востоке с 2015 года. Специально для макрорегиона разработаны такие инструменты, как ТОР, СПВ, программы "Дальневосточный гектар", "Единая субсидия", льготная ипотека. Принципы некоторых из них уже распространили и на другие регионы России. О том, что удалось сделать с помощью новых механизмов и что еще только предстоит, "Российской газете" рассказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Алексей Чекунков: Инвесторов надо привлекать не только преференциями, но и возможностью работать быстрее и проще. Фото: Мария Пушкарева

Алексей Олегович, насколько, на ваш взгляд, удалось решить с помощью новых инструментов развития три важнейшие задачи, стоящие перед макрорегионом: остановить отток населения, привлечь инвесторов и развить бизнес, а также закрепиться на рынках АТР?

Алексей Чекунков: Переход от снижения к устойчивому росту населения Дальнего Востока и Арктики за счет развития экономики и улучшения условий жизни - главная цель нашей работы. Пока не удалось полностью остановить отток жителей. Вместе с тем в прошлом году с Дальнего Востока уехало в 2,2 раза меньше людей, чем в 2015-м. И это не единственный позитивный сигнал. Как правило, человек задумывался о смене места жительства, если у него не было работы либо уровень оплаты труда был слишком низким. Благодаря системе преференций на Дальний Восток привлечены тысячи инвесторов. Уже создано свыше 66 тысяч рабочих мест на 383 новых предприятиях. Спрос на рабочую силу вырос примерно на треть. Более того, сегодня в некоторых отраслях наблюдается дисбаланс между объемом вакансий и компетенциями соискателей. Например, в строительстве предложение рабочих рук покрывает всего шесть процентов их потребности. Сейчас в эту и другие ниши устремились молодые специалисты в возрасте 20-24 лет - они стали чаще приезжать на Дальний Восток и рассматривать регион как территорию для профессиональной самореализации. Неудивительно, что ажиотажным спросом пользуются льготные кредиты для молодежи по программе ипотечного кредитования - 16 тысяч молодых семей уже воспользовались такой возможностью.

Что касается выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, то пандемия помешала реализации многих перспективных проектов. Тем не менее соседство с Азией остается для нас возможностью и одновременно стратегическим вызовом. Будем бороться за наращивание экспорта продукции высокого передела. Еще одно перспективное направление - расширение технологического сотрудничества с азиатскими странами. Чтобы сконцентрировать усилия по разработке и коммерциализации новых технологий, наладить системное сотрудничество с лучшими научными центрами АТР, создаем Инновационный научно-технологический центр на острове Русский. В течение пяти лет привлечем в него сотни молодых российских и зарубежных ученых в области микробиологии, робототехники, фармакологии, IT.

Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035-го принята и работает. Требуются ли коррективы? Будут ли их вносить?

Алексей Чекунков: Цели развития установлены указом президента страны. Для их достижения в Национальной программе определены более 800 конкретных мероприятий, большинство из которых являются социальными, направленными на улучшение качества жизни людей. Например, один из приоритетов - расширение жилищного строительства. Цель - до 2024 года построить на Дальнем Востоке не менее 13 миллионов квадратных метров современного жилья.

Невозможно в развитии такой территории, как Дальний Восток и Арктика, опираться только на критерии безубыточности. Если бы наши предки использовали лишь бухгалтерскую арифметику, то совершенно точно у нас не было бы ни БАМа, ни Транссиба

В корректировке нуждаются некоторые механизмы, задействованные для реализации Нацпрограммы. В частности, мы реформируем систему институтов развития, чтобы повысить эффективность их работы. Все сервисы для людей и инвесторов будут не у нескольких провайдеров, а у одного - Корпорации развития Дальнего Востока. Она станет осуществлять сопровождение проектов, предоставлять льготы, обеспечивать площадки инфраструктурой, помогать в поиске финансирования, реализовывать важные социальные программы. Нуждаются в донастройке преференциальные режимы: надо привлекать инвесторов не только преференциями, но и возможностью работать быстрее и проще. Для наращивания темпов создания социальной инфраструктуры задействуем новый механизм государственно-частного партнерства - "Дальневосточную концессию". Считаю, что потенциал ГЧП на Дальнем Востоке пока в полной мере не реализован и позволит привлечь десятки миллиардов рублей в инфраструктурное развитие территорий.

Арктика - один из приоритетов России сегодня. Как будут обеспечивать баланс между экономическим развитием этой территории и сохранением ее хрупкой природы, традиций жизни коренных народов?

Алексей Чекунков: В 2020 году президент подписал ключевые документы, определившие новую политику по ускоренному развитию Арктики. Это стратегия развития Арктической зоны РФ, а также пакет федеральных законов, которые позволили создать в Арктике благоприятный режим для ведения бизнеса. Система этих преференций получила хороший отклик у предпринимателей. Резидентами Арктической зоны РФ уже стали более 60 компаний, которые реализуют проекты общим объемом свыше 185 миллиардов рублей. Шесть крупных промышленных проектов получили государственную инфраструктурную поддержку.

Вы совершенно правы: Арктика - это уникальный регион, поэтому крайне важно сохранить хрупкий экологический баланс. Вопросы взаимодействия в сфере охраны окружающей среды, защиты прав коренных и малочисленных народов, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и меры по их предотвращению станут одними из ключевых на мероприятиях, запланированных к проведению в рамках российского председательства в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Считаю, что не менее важна высокотехнологичная повестка - инновации крайне актуальны для многих сфер арктической жизни и экономики. И зачастую применение высоких технологий как раз и решает задачи сбалансированного развития.

Четыре года назад вы говорили в интервью о Дальнем Востоке: "Стоит лишь убрать излишнее административное давление, гарантировать льготное финансирование, и мы увидим эффект, сравнимый с походом Ермака". Вроде бы убрали и гарантировали. Получившийся эффект отвечает вашим ожиданиям?

Алексей Чекунков: Наш поход еще продолжается. Дальний Восток - огромная территория, которую невозможно изменить в одночасье. Позитивных изменений можно добиться только слаженной и системной работой, которую мы продолжаем. У меня нет никаких сомнений в том, что система преференций позволила запустить механизм ускоренного развития. Созданы сотни новых предприятий, построены важные объекты инфраструктуры, о которых люди мечтали десятилетиями - взять, к примеру, новый пассажирский терминал Хабаровского аэропорта. Более 450 социальных объектов введено по программе "Единая субсидия" на средства, которые правительство выделило дальневосточным регионам дополнительно к отраслевым программам. До 2022 года будет построено и модернизировано в совокупности более 1,5 тысячи объектов. Свыше 89 тысяч человек получили "дальневосточный гектар" - это 62 тысячи гектаров ранее не используемой земли. Многие развивают на своих участках новый бизнес - счет таким проектам уже идет на сотни.

Готовится масштабное изменение авиатранспортной сети округа. Вот-вот начнет работу единая дальневосточная авиакомпания, которая должна синхронизировать маршруты между регионами округа. Какие преимущества предполагаются у такой системы управления? Как государство будет участвовать в становлении нового предприятия?

Алексей Чекунков: Перевозчик создается на базе авиакомпании "Аврора" для организации единого управления маршрутной сетью, расписанием, продажами, авиапарком. Участниками акционерного соглашения в равных долях являются субъекты Дальневосточного федерального округа, Сахалинская область (50 процентов минус одна акция) и Российская Федерация (одна акция, в последующем с введением специального права "золотая акция"). Единая система управления позволит оптимизировать эксплуатационные затраты. Холдинг будет формировать корпоративный заказ на приобретение воздушных судов, на получение федеральных субсидий на авиаперевозки. Консолидация обеспечит ряд рыночных преимуществ при закупке самолетов, позволит унифицировать ряд технологических и инженерных нюансов. Основой авиапарка станут машины российского производства - это безусловный приоритет. Рассчитываем на прогресс в запуске в серийное производство легкого самолета "Байкал".

Принято решение о проведении в 2021 году Восточного экономического форума. Изменятся ли главные задачи этой масштабной площадки и ее формат?

Алексей Чекунков: Главной задачей остается привлечение новых инвестиций в ускоренное развитие Дальнего Востока. Мы прорабатываем различные форматы проведения форума в этом году - в том числе гибридные, подразумевающие совмещение онлайн и очного участия.

У вас большой опыт ведения бизнеса. С точки зрения бизнесмена, можно ли сделать Дальний Восток безубыточным? Что для этого нужно?

Алексей Чекунков: Невозможно в развитии такой территории, как Дальний Восток и Арктика, опираться только на критерии безубыточности. Если бы наши предки использовали лишь такую бухгалтерскую арифметику, то совершенно точно у нас не было бы сегодня ни БАМа, ни Транссиба.