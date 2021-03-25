Новости

Поставки нефти из России в США достигли рекордных показателей 04:15
В Японии стартовала эстафета олимпийского огня 04:04
Названы простые способы уменьшить риск возникновения рака 03:41
Пентагон одобрил размещение детей-мигрантов на двух базах в Техасе 03:37
Вильфанд сообщил о температурной "уравниловке" в ряде регионов России 02:45
В США число заболевших коронавирусом превысило 30 миллионов человек 02:31
NHK: Северная Корея запустила в сторону Японии баллистическую ракету 02:12
Бойкова и Козловский оценили прокат на "пятерку" 01:38
В РПЦ рассказали о ситуации с коронавирусом в епархиях 01:34
Хорватия с Влашичем и Ловреном уступила Словении в отборе ЧМ-2022 01:05
Утвержден план празднования 800-летия князя Александра Невского 00:30
Дзюба вышел на второе место по голам в истории сборной России 00:04
В Грузии заговорили о возможном провале массовой вакцинации 24.03.2021
Мишустин: Для равноправных отношений между РФ и ЕС есть все возможности 24.03.2021
В Австрии станут пускать в магазины только с тестом на коронавирус 24.03.2021
Дзюба стал автором первого гола сборной России в отборе ЧМ-2022 24.03.2021
Германия упрощает получение гражданства для потомков жертв нацизма 24.03.2021
Замглавы Минцифры назначен председателем Форума ВВУИО в 2021 году 24.03.2021
Минздрав Индии сообщил о крупнейшем с ноября всплеске инфекций 24.03.2021
Ученые обнаружили новый "двойной мутантный" штамм коронавируса 24.03.2021
Мальта - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 24.03.2021
В центре столицы устранили проседание грунта 24.03.2021
Ксения Мишонова: Семья из Талдомского района не стояла на учете 24.03.2021
Германия призвала закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне 24.03.2021
Скончался еще один пострадавший при взрыве дома в Химках 24.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
25.03.2021 04:12

На благо жителей

"Сахалинская нефтяная компания" вносит большой вклад в газификацию островного региона
Текст: Наталья Широкова (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Спецвыпуск № 63(8414)
Акционерное общество "Сахалинская нефтяная компания", учредителем которого является правительство области, расширяет сферу своей деятельности. Как рассказал генеральный директор организации Герман Тютюков, необходимость диверсификации производства продиктована принятой в сентябре прошлого года программой развития газоснабжения и газификации региона и, соответственно, новыми задачами, вставшими перед областными властями.
Герман Тютюков: В первую очередь мы газифицируем общественно значимые объекты - спортивные комплексы, фельдшерские пункты, школы. Фото: "Сахалинская нефтяная компания" Герман Тютюков: В первую очередь мы газифицируем общественно значимые объекты - спортивные комплексы, фельдшерские пункты, школы. Фото: "Сахалинская нефтяная компания"
Герман Тютюков: В первую очередь мы газифицируем общественно значимые объекты - спортивные комплексы, фельдшерские пункты, школы. Фото: "Сахалинская нефтяная компания"

Документ предусматривает полное обеспечение островной территории голубым топливом через пять лет. Всего планируется построить около 1,2 тысячи километров трубопроводов, газифицировать свыше 26 тысяч домов, 157 предприятий и котельных. Для удаленных районов организуют автономную газификацию за счет сжиженного природного газа.

Непосредственное участие во всем этом примут, а точнее - уже принимают сотрудники "Сахалинской нефтяной компании".

Предприятие образовано в 1998 году. До недавнего времени оно занималось только освоением Анивских газовых месторождений и обеспечением ресурсом промышленных и коммунальных предприятий в одноименном районе (муниципальное образование газифицировано на 80 процентов) и на части территории Южно-Сахалинска.

С учетом планов руководства страны и Сахалинской области, связанных с ускоренной газификацией субъектов, сегодня компания делает акцент именно на доведении голубого топлива до жителей всей области. Для этого специалисты строят газотранспортные системы (ГТС), подсоединяют частный сектор к уличным сетям, подключают промышленные объекты и обслуживают их.

В области планируют построить около 1,2 тысячи километров трубопроводов, газифицировать свыше 26 тысяч домов, 157 предприятий и котельных

- Человеческие ресурсы и технологическая база нашей компании позволяют подстроиться под новые ответственные задачи. Специально для этого мы создали отдельное проектное бюро - производственно-техническое управление, - говорит Герман Тютюков, который, еще будучи министром энергетики Сахалинской области, лично участвовал в разработке программы газификации, а теперь вместе с коллегами реализует ее на практике.

Он отмечает, что существующих в области мощностей недостаточно для воплощения грандиозных планов, поэтому предстоит большая работа по созданию инфраструктуры.

Герман Тютюков отмечает, что деятельность возглавляемого им предприятия социально ориентирована: в приоритете - перевод на голубое топливо общественно значимых объектов.

- Перед новым годом мы газифицировали строящийся в городе Аниве физкультурно-оздоровительный центр с бассейном закрытого типа, что позволило строительным бригадам проводить отделочные работы в зимнее время. Запуск объекта запланирован на сентябрь 2021года, - приводит он пример.

Кстати, активно подают заявки на подключение участники программы "Дальневосточный гектар", уже получившие землю.

Возвращаясь к планам по газификации всех муниципалитетов области, гендиректор отмечает, что специалисты компании уже начали эксплуатацию ГТС в Макаровском районе. Там недавно приступили к пуско-наладочным работам на новой газовой котельной.

В Тымовском районе, где в конце прошлого года возвели долгожданную газораспределительную станцию, также планируют в ближайшее время приступить к подготовке сетей и подключению к ним абонентов. Следующие на очереди - Корсаковский и Долинский районы.

Сегодня в Сахалинской неф­тяной компании работают около 100 высококвалифицированных специалистов. Расширение сферы деятельности закономерно потребует кадрового пополнения. Как технологический партнер Сахалинского госуниверситета предприятие берет на практику студентов вуза. После окончания учебы ребята готовы влиться в штат.

Кроме того, власти муниципальных образований помогают компании находить сотрудников из числа работников угольных котельных.

- Мы направляем специалистов на переподготовку, после которой они уже будут трудиться у нас на новом оборудовании в совершенно другом качестве, - объясняет Герман Тютюков, добавляя, что таким образом в районах создаются рабочие места.

Персона

Герман Викторович Тютюков родился и вырос в Приморском крае. Он получил техническое и управленческое образование в Дальневосточном государственном техническом университете, в настоящее время проходит обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Тютюков - потомственный энергетик, прошедший путь от электромонтера до руководителя высшего звена. Занимал руководящие должности в дальневосточных компаниях холдинга "РусГидро". До назначения гендиректором "Сахалинской нефтяной компании" возглавлял региональное министерство энергетики. Герман Тютюков имеет почетные звания "Заслуженный работник энергосистем Востока" и "Заслуженный энергетик СНГ", награжден медалью министерства регионального развития "Строитель саммита АТЭС-2012". Женат, воспитывает трех сыновей.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

NHK: Северная Корея запустила в сторону Японии баллистическую ракету
Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
В Госдуме назвали бесполезными канадские санкции
В Минобороны подготовили новый приказ о рассекречивании архивов войны
Вильфанд сообщил о температурной "уравниловке" в ряде регионов России