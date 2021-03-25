Акционерное общество "Сахалинская нефтяная компания", учредителем которого является правительство области, расширяет сферу своей деятельности. Как рассказал генеральный директор организации Герман Тютюков, необходимость диверсификации производства продиктована принятой в сентябре прошлого года программой развития газоснабжения и газификации региона и, соответственно, новыми задачами, вставшими перед областными властями.

Документ предусматривает полное обеспечение островной территории голубым топливом через пять лет. Всего планируется построить около 1,2 тысячи километров трубопроводов, газифицировать свыше 26 тысяч домов, 157 предприятий и котельных. Для удаленных районов организуют автономную газификацию за счет сжиженного природного газа.

Непосредственное участие во всем этом примут, а точнее - уже принимают сотрудники "Сахалинской нефтяной компании".

Предприятие образовано в 1998 году. До недавнего времени оно занималось только освоением Анивских газовых месторождений и обеспечением ресурсом промышленных и коммунальных предприятий в одноименном районе (муниципальное образование газифицировано на 80 процентов) и на части территории Южно-Сахалинска.

С учетом планов руководства страны и Сахалинской области, связанных с ускоренной газификацией субъектов, сегодня компания делает акцент именно на доведении голубого топлива до жителей всей области. Для этого специалисты строят газотранспортные системы (ГТС), подсоединяют частный сектор к уличным сетям, подключают промышленные объекты и обслуживают их.

В области планируют построить около 1,2 тысячи километров трубопроводов, газифицировать свыше 26 тысяч домов, 157 предприятий и котельных

- Человеческие ресурсы и технологическая база нашей компании позволяют подстроиться под новые ответственные задачи. Специально для этого мы создали отдельное проектное бюро - производственно-техническое управление, - говорит Герман Тютюков, который, еще будучи министром энергетики Сахалинской области, лично участвовал в разработке программы газификации, а теперь вместе с коллегами реализует ее на практике.

Он отмечает, что существующих в области мощностей недостаточно для воплощения грандиозных планов, поэтому предстоит большая работа по созданию инфраструктуры.

Герман Тютюков отмечает, что деятельность возглавляемого им предприятия социально ориентирована: в приоритете - перевод на голубое топливо общественно значимых объектов.

- Перед новым годом мы газифицировали строящийся в городе Аниве физкультурно-оздоровительный центр с бассейном закрытого типа, что позволило строительным бригадам проводить отделочные работы в зимнее время. Запуск объекта запланирован на сентябрь 2021года, - приводит он пример.

Кстати, активно подают заявки на подключение участники программы "Дальневосточный гектар", уже получившие землю.

Возвращаясь к планам по газификации всех муниципалитетов области, гендиректор отмечает, что специалисты компании уже начали эксплуатацию ГТС в Макаровском районе. Там недавно приступили к пуско-наладочным работам на новой газовой котельной.

В Тымовском районе, где в конце прошлого года возвели долгожданную газораспределительную станцию, также планируют в ближайшее время приступить к подготовке сетей и подключению к ним абонентов. Следующие на очереди - Корсаковский и Долинский районы.

Сегодня в Сахалинской неф­тяной компании работают около 100 высококвалифицированных специалистов. Расширение сферы деятельности закономерно потребует кадрового пополнения. Как технологический партнер Сахалинского госуниверситета предприятие берет на практику студентов вуза. После окончания учебы ребята готовы влиться в штат.

Кроме того, власти муниципальных образований помогают компании находить сотрудников из числа работников угольных котельных.

- Мы направляем специалистов на переподготовку, после которой они уже будут трудиться у нас на новом оборудовании в совершенно другом качестве, - объясняет Герман Тютюков, добавляя, что таким образом в районах создаются рабочие места.

Персона

Герман Викторович Тютюков родился и вырос в Приморском крае. Он получил техническое и управленческое образование в Дальневосточном государственном техническом университете, в настоящее время проходит обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Тютюков - потомственный энергетик, прошедший путь от электромонтера до руководителя высшего звена. Занимал руководящие должности в дальневосточных компаниях холдинга "РусГидро". До назначения гендиректором "Сахалинской нефтяной компании" возглавлял региональное министерство энергетики. Герман Тютюков имеет почетные звания "Заслуженный работник энергосистем Востока" и "Заслуженный энергетик СНГ", награжден медалью министерства регионального развития "Строитель саммита АТЭС-2012". Женат, воспитывает трех сыновей.