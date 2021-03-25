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25.03.2021 07:34

Спикер парламента Якутии предложил систему мер по развитию Арктики

Текст: Владимир Таюрский
В центре государственной стратегии развития Арктики должен быть человек, а не хозяйственное освоение территории. Об этом заявил председатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев, выступивший с докладом на прошедшей в Москве научно-практической конференции "Актуальные подходы к совершенствованию стратегии социально-экономического и пространственного развития Российской Федерации".

Как отметил спикер якутского парламента, в нормативном плане все регионы страны равны, но фактически Арктический макрорегион остается в неравных условиях в силу природных, климатических, географических и демографических особенностей. Необходима система мер, устраняющих это неравенство.

- Ключевая проблема общесистемного характера в Арктической зоне РФ - это внеэкономическое северное удорожание хозяйствования и жизнедеятельности в его наиболее экстремальной форме, - сказал Петр Гоголев.

По его словам, арктические территории слабо привязаны к общероссийскому экономическому, информационному и транспортному пространству. Отсюда вытекают главные проблемы - отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, высокие издержки энергообеспечения, сокращение объемов производства отраслей экономики, упадок традиционных видов хозяйственной деятельности и отток населения. Однако действующие документы стратегического планирования не предусматривают решения основных проблем. Развитие Арктики рассматривается лишь в призме освоения минерально-сырьевых центров - в основном вахтовым методом.

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- Развитие Арктики на практике сводится к перечню мероприятий и сумм, которые в рамках отраслевых программ и проектов направляются в арктические территории. При этом в ведомствах сохраняются общие подходы, не учитывающие специфику особых территорий и не позволяющие обеспечить достойное качество и уровень жизни в Арктике, - пояснил Петр Гоголев.

Парламентарий остановился на трех критических аспектах создания нормальных условий для жизни на Севере.

- Первый - развитие инфраструктуры. Необходимо обеспечить безусловное доведение транспортных тарифов (в первую очередь, топливной составляющей) и тарифов на энергоресурсы до среднероссийского уровня.

Надо снять вопрос транспортной дискриминации жителей Севера из-за инфраструктурных ограничений авиации, - считает он.

Вторым аспектом Петр Гоголев назвал северный завоз. Сезонный завоз жизнеобеспечивающих грузов осуществляется в 25 субъектах федерации, но централизованная система его планирования отсутствует. Не урегулированы механизмы финансирования, не распределены ответственность и полномочия между федеральным центром, регионами и организациями.

- Для решения этих вопросов необходим федеральный закон о досрочном завозе продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - сказал Гоголев.

Третий аспект, по мнению депутата, это статус, функционирование и нормативное обеспечение деятельности вахтовых поселков. На Дальнем Востоке и в Арктике 15 процентов работников трудятся вахтовым методом. Их трудовая деятельность регламентирована законодательством, а вот условия проживания - сплошное белое пятно.

- В условиях вахтового труда нерешенными факторами остаются степень благоустроенности социально-бытовой среды, а также возможность получения персоналом необходимых медицинских услуг. Особо остро этот вопрос проявился в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, - отметил Петр Гоголев.

Спикер парламента Якутии считает, что необходим федеральный нормативный акт, определяющий условия жизни в таких поселках и их статус в административно-территориальном устройстве региона.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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