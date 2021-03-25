Видео: В Чите впервые зафиксировали грозу со снегом

Впервые за всю историю наблюдений синоптики зафиксировали в Чите грозу с ливневым снегом. Это редкое метеорологическое явление, нехарактерное для Забайкальского края.

Об этом сообщает Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мартовскую грозу вызвало превышение среднесуточной температуры на 5-12 градусов, что способствовало накоплению температуры в приземном слое, а при смещении холодного фронта выросли вертикальные движения воздуха и возникла неустойчивость в атмосфере. Обычно грозы наблюдаются здесь в летний период.

Метеорологи признают, что с начала этого года погода не перестает удивлять жителей Забайкалья. Ветреный январь сменился февральским южным циклоном с обильными осадками.

Климатическая весна в регионе наступит 1 апреля, погода будет часто меняться: периоды летнего тепла будут чередоваться метелями и холодным ветром.