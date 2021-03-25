Разработку техногенных отходов на Ключевском золоторудном месторождении в Забайкальском крае в порядке эксперимента начало ООО "Желтугинская ГРК". По оценкам экспертов, балансовые запасы в отвалах составляют 12,135 тонны золота и 11,7 тонны серебра. О планах предприятия рассказал генеральный директор Евгений Гнедаш.

Евгений Гнедаш: Мы готовы совместно с местными жителями обустроить дом, в котором нам самим предстоит жить и работать не один год. Фото: ООО "Желтугинская ГРК"

Евгений Александрович, чем обусловлен интерес компании к техногенным месторождениям?

Евгений Гнедаш: Еще недавно горнорудная промышленность рассматривала землю с сугубо потребительской точки зрения. Это можно описать следующей схемой: поиск запасов, разработка, добыча и, наконец, закрытие месторождения по мере исчерпания конечных ресурсов. Распространение принципов социальной ответственности привело к тому, что в мире начался "обратный процесс". Предприятия вкладывают средства в рекультивацию выработанных карьеров. А вторичное использование техногенных отходов теперь не ограничивается простым извлечением остатков полезных ископаемых, но означает производство новой продукции.

Все горнорудные предприятия создают отходы, один из видов которых известен как внешний отвал пустых пород. Наряду с наличием ценных компонентов они часто содержат вредные для природы и человека элементы. Техногенным месторождением золота в Забайкалье являются отвалы, оставшиеся после открытой разработки Ключевского месторождения с 1932 по 2002 годы. Край славится уникальной природой и минеральными источниками, по количеству которых занимает второе место после Кавказа. Поэтому и возникло решение построить предприятие и приступить к ликвидации техногенных "помоек", угрожающих экологическому благополучию региона. Мы запустили современный экспериментальный проект на базе "Желтугинской ГРК".

Есть ли экономическая выгода у проекта переработки отвалов?

Евгений Гнедаш: С экономической точки зрения переработка отвалов более предпочтительна, чем осваивание новых месторождений. Она предполагает снижение общей себестоимости продукции на 10-15 процентов. Во-первых, сокращаются затраты на добычу полезных ископаемых, поскольку эти ресурсы уже на поверхности. Во-вторых, чем старше отвал, тем выше содержание драгоценных металлов, потому что многим старым методам добычи были присущи низкие коэффициенты извлечения.

Но не нанесет ли предприятие дополнительный вред окружающей среде при ликвидации отходов?

Евгений Гнедаш: В 2020 году наша компания провела исследования и лабораторные испытания воды, почвы, вскрышных пород и донных отложений. Государственные контролирующие органы подтвердили отсутствие ограничений для размещения проектируемого объекта. Результаты испытаний, а также официальные письма находятся в открытом доступе и представлены для ознакомления в администрации Могочинского района и на ее сайте.

На 2021-й мы запланировали разработку программы производственного экологического контроля и мониторинга, а с началом строительства объектов будем осуществлять строгий надзор за деятельностью подрядчиков - в частности, в области соблюдения природоохранного законодательства.

Хочу отметить и низкий технический риск проекта по переработке отвалов в отличие от традиционных горных работ подземным способом. Мы предпочитаем работать с золотом без извлечения его из недр, не нанося вред окружающей среде - наиболее опасные взрывные работы не будут выполняться. Эта технология наиболее экологичная и современная, она предполагает замкнутый цикл производства, что полностью исключает, например, сброс стоков в водные объекты.

У вашей команды есть опыт реализации подобных проектов?

Евгений Гнедаш: Да, и богатый. Например, строительство золотодобывающего предприятия на курильском острове Уруп. Поначалу оно вызвало шквал негативных эмоций у населения. Экологи тоже были крайне обеспокоены. Однако результаты ежегодных проверок показывают, что на Урупе сохранились уникальные первозданные сообщества редких животных и растений, а численность популяции отдельных видов млекопитающих в 2020 году вообще начала расти впервые за последнее десятилетие.

Не секрет, что горнодобывающие предприятия Дальнего Востока испытывают острый кадровый дефицит. Каким образом планируете решать эту проблему?

Евгений Гнедаш: Несмотря на то что в переводе с эвенкийского слово "Могоча" означает "Золотое дно" или "Золотая долина" настоящим "золотом" района являются его жители.

Развитие территории заключается в перспективах ее экономики, в создании новых вакансий для того, чтобы люди здесь жили и работали. Пока же население покидает район. Если 20 лет назад здесь жили почти 28 тысяч человек, сейчас - только около 23 тысяч.

Мы планируем создать около 300 рабочих мест, в первую очередь для жителей района, гарантируя безопасные условия труда и реализуя социальные программы для персонала и членов их семей. Сейчас ищем кандидатов и формируем штатное расписание. Также планируем привлечь к поиску квалифицированных кадров Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Какие еще преимущества от проекта получат поселок и регион в целом?

Евгений Гнедаш: Мы готовы совместно с местными жителями обустроить дом, в котором нам самим предстоит жить и работать не один год.

Наша компания уже достигла устной договоренности с администрацией поселка Ключевский о помощи в содержании дорог с использованием техники предприятия. ООО "ЖГРК" заключило соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Могочинского района. Документ предполагает ежегодное перечисление финансов на нужды района. Кстати, средняя школа поселка Ключевский уже получила спортивный инвентарь от нашей компании, а детей из многодетных и малообеспеченных семей мы порадовали новогодними подарками.

По предварительным оценкам, в результате нашего проекта дополнительные поступления в федеральный и территориальный бюджеты должны составить около 750 миллионов рублей в год и 1,5 миллиарда - в период опытно-промышленной отработки запасов.

Планы развития проекта получили положительную оценку как у населения Ключевского, так и у депутатов поселкового и районных советов. Итогом стало единогласное принятие представленных планов и материалов по оценке воздействия на окружающую среду на прошедших общественных слушаниях.