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25.03.2021 08:43
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке на "Восточной верфи" похищены 300 млн рублей

Текст: Анна Бондаренко

Аудиторская проверка, проведенная по инициативе совета директоров АО "Восточная верфь", выявила в компании признаки хищения средств гособоронзаказа на сумму 300 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что аудиторы проверяли деятельность предприятия за 2011-2016 годы.

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"По итогам проверки аудиторами были выявлены факты отвлечения денежных средств на сумму более 1 миллиарда рублей в интересах сторонних организаций, а также хищения денежных средств, предназначенных на выполнение гособоронзаказа. Приблизительная сумма хищения, по данным аудиторов, составила около 300 миллионов рублей", - рассказали на предприятии, добавив, что компания направила заявления в правоохранительные органы, но уголовные дела не возбуждены.

Агентство подчеркивает, что не располагает комментарием Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Напомним, что ранее практически весь портфель заказов "Восточной верфи" составляли корабли и инфраструктурные объекты для нужд военных. Некоторое время назад предприятие взялось строить гражданские суда. В декабре верфь спустила на воду краболов "Охотск", а в мае судно отправится на ходовые испытания, после чего будет передано заказчику. Всего предприятие стоит пять краболовов.

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