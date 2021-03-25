Эффективность предприятий ЛПК повысит глубокая переработка

Одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед всеми ветвями власти, - это поддержка бизнеса, стимулирование программ повышения производительности труда, реализация национальных проектов. О ситуации в Коми-Пермяцком автономном округе "Российской газете" рассказал депутат Законодательного собрания Пермского края Михаил Осокин.

Одна из задач лесопереработки - получать не кучи стружек после рубки леса, а те же топливные брикеты, ДСП и другие материалы. Фото: ЗС ПК

Михаил Владимирович, как вы оцениваете эффективность поддержки предприятий малого и среднего бизнеса на региональном уровне? Какие мероприятия, на ваш взгляд, оказались наиболее результативными?

Михаил Осокин: В крае в какой-то мере осуществляется поддержка малого и среднего бизнеса. Рассмотрим это на примере Коми-Пермяцкого округа, интересы которого я представляю в Законодательном собрании Пермского края. Основное производство в округе обеспечивают предприятия лесной отрасли и отчасти сельское хозяйство. Никаких новых значимых производств на его территории не предвидится, а без лесной промышленности, как показывает опыт последних лет, и все остальные направления бизнеса в будущем не получат развития.

Лесное и сельское хозяйства являются традиционными сферами деятельности, они отличают округ от многих других муниципальных образований края. Социально-экономическое положение населения напрямую зависит от развития данных производств. Помощь предпринимателям со стороны властей есть, но по некоторым направлениям она незначительна, и я считаю, что ее просто необходимо усиливать Помощь должна быть более масштабной, более адресной.

Да, сейчас предпринимательское сообщество округа может брать займы под низкие проценты, получать возмещение части расходов из бюджета Пермского края. Но одной из важнейших проблем здесь является создание благоприятных условий для развития бизнеса, и в настоящее время это основная преграда для нормальной работы предпринимателей на территории округа. Условия лучше не становятся, и зачастую бизнесу просто нет смысла пользоваться этой поддержкой. Я говорю о нехватке лесосырьевой базы для предпринимателей и условиях приобретения делянок. Доступная лесосырьевая база, увы, низкого качества. Многие берут древесину на аукционах, где цены на лес порой завышены в несколько раз. Но растут они потому, что предпринимателям некуда деваться. Не купишь дорого - вообще не купишь, так как предложение на отпуск снизилось в два раза. Другая причина в том, что ресурс пытаются скупить участники торгов из других районов и регионов, у которых финансовые возможности посерьезней, чем у местных.

Какие есть варианты выхода из сложившейся ситуации?

Михаил Осокин: Выход из ситуации есть: необходимо предусмотреть, в том числе законодательно, определенные преференции предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории округа. Этим нужно срочно заняться. Могу предложить несколько вариантов решения проблемы. Первый - продвижение идеи более глубокой переработки древесины на месте, вместо того чтобы вывозить ее кругляком. Если полуфабрикат будет делаться в округе, это создаст дополнительные рабочие места, позволит предприятиям расширяться, получать более высокую добавленную стоимость. Неизбежно снизится уровень безработицы, территория станет более привлекательной для жизни, увеличатся собственные доходы муниципальных округов. На сегодняшний день они самые низкие в крае.

У округа очень большие перспективы в переработке дикорастущих полезных растений. Власти края должны не только поддерживать такие проекты, но и разрабатывать соответствующие программы, внедрять их. Давать им зеленый свет. И далее держать их на постоянном контроле, вести мониторинг эффективного использования имеющихся лесных ресурсов, своевременно принимать решения, способствующие улучшению ситуации. Я понимаю, что попасть сегодня в соответствующую профильную национальную или краевую программу развития довольно сложно. Но это надо делать, и делать срочно, пока еще есть с кем работать. Население округа тает с каждым годом, завлечь людей обратно будет практически невозможно. Необходимо сохранить хотя бы то, что осталось.

Еще одна важная задача государственных органов - это предоставление предпринимателям лесосек с достаточным количеством древесины. Охота в мире на китов, например, запрещена, но коренному народу Чукотки, одному из немногих, она официально разрешена.

Как можно поднять эффективность предприятий отрасли, сохраняя при этом федеральные тренды на повышение экологичности производства?

Михаил Осокин: Самое прорывное направление - это глубокая переработка низкосортной древесины. Соответствующая федеральная программа начала работу с 1 января 2021 года. Рассчитана она до 2030 года, и на нее у нас есть определенные надежды. Речь идет об использовании отходов лесной отрасли и производстве из них различной продукции, в том числе топливных брикетов, строительных материалов. Во-первых, это рачительное отношение к ресурсной базе. Во-вторых, экологически чистое производство. Кроме того, современные технологии позволяют вести производство с минимумом отходов, что решает задачи сразу двух национальных проектов.

Есть мнение, что энергия, получаемая из отходов производства лесной промышленности, не совсем экологически чистая. Безусловно, это заблуждение. Технологически можно выстроить такие циклы, которые будут минимально вредить окружающей среде. Еще один серьезный довод в пользу моих предложений - практически неисчерпаемый, в отличие от полезных ископаемых, ресурс при условии его рационального использования.

Чтобы реализовать данный проект, необходима детальная проработка последовательности действий всех органов власти, создание понятных условий для работы отрасли, разработка и утверждение реального плана социально-экономического развития территории.

В прошлом году на развитие лесного хозяйства было направлено более четверти миллиарда рублей из бюджета Пермского края. Как вы считаете, этого достаточно?

Михаил Осокин: Да, на выделенные средства, как я считаю, проведен большой объем работ. Прежде всего восстановление ранее вырубленных лесосек - высажены миллионы саженцев ценных пород деревьев. Приобретено 72 единицы противопожарной и лесохозяйственной техники, что позволило более оперативно бороться с лесными пожарами.

Попутно была частично решена проблема безработицы.

В государственных учреждениях лесного хозяйства: лесничествах, лесопожарных станциях, лесных питомниках, авиационных отделениях - сегодня трудится порядка 1,5 тысячи человек.

Михаил Осокин: Важно создавать предприятия глубокой переработки низкосортной древесины. Фото: ЗС ПК

Насколько обеспечены квалифицированными кадрами предприятия лесной отрасли?

Михаил Осокин: Кадровый вопрос - один из самых сложных и наболевших. Да, идет подготовка профессионалов по всем направлениям, хорошо работает служба занятости, функционируют училища, выпускающие специалистов. Казалось бы, все настроено, все действует, результаты есть. Но проблема сегодня уже немного в другом - необходимо создать все условия, чтобы кадры оставались у нас в округе.

Это важнейшая задача для муниципальных и региональных властей, и мы работаем над ее решением. Возвращаясь к вопросу эффективной поддержки малого и среднего бизнеса, хочу еще раз подчеркнуть важность создания предприятий глубокой переработки низкосортной древесины.

Необходимо выделить эффективные населенные пункты, проработать планы их экономического развития, наметить конкретные, достижимые цели, определить, куда и как вкладывать деньги. Уверен, когда люди увидят, что перспективы есть, они будут здесь оставаться, будут с удовольствием тут работать.

Сейчас на многих предприятиях внедряются принципы бережливого производства. На ваш взгляд, насколько это перспективно?

Михаил Осокин: Стопроцентно правильный курс. Ресурсы в любом случае надо беречь, поэтому повышенное внимание к сохранению имеющегося потенциала - верное направление действий руководителей.

Простой пример: из бревна большого диаметра строгать карандаш - настоящее преступление. А ведь это не редкость в нашей практике. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: в лесопромышленной отрасли нужно идти к полной и правильной переработке древесины. Причем любого качества, не имеет значения сортность, свойства или особенности лесоматериалов. Получать не кучи стружек, а те же топливные брикеты, ДСП и другие материалы.

Надо отдать должное властям: действующие программы этого направления они держат на контроле. Каждый понимает, что от наплевательского отношения к ресурсам в конечном счете страдает не только Коми округ, но и в целом государство. Посему призываю руководителей любого ранга как можно серьезнее относиться к таким инициативам во всех отраслях промышленности.

Вместе с тем, по моему мнению, также необходимо ввести контроль за качественным использованием арендаторами выделяемых лесных участков. Надо, чтобы они более эффективно распоряжались имеющимся у них ресурсом. Я говорю о дифференцированном использовании - не пускать, условно говоря, ценные деревья на спички и дрова. Тогда будет экономия, рост доходов и у бизнеса, и у государства.

Справка "РГ"

С 1 января 2021 года в России действует программа льготного кредитования бизнеса для создания мощностей глубокой переработки древесины. Благодаря ей сегодня можно приобрести весь комплекс оборудования - как основного (лесопильные линии, сушилки, сортировки бревен), так и вспомогательного (упаковка готовой продукции, погрузчики). Программа состоит из двух блоков: федеральный Фонд развития предпринимательства (ФРП) работает с предприятиями среднего бизнеса, а региональные ФРП предоставляют займы малым предприятиям, которые предполагают перестроить свою бизнес-модель на производство продукции высокой переработки. Ставка начинается с одного процента при приобретении российского оборудования.