В Нижнем Новгороде осудили вербовщика террористической организации

Вынесен приговор мужчине, вербовавшего молодых людей для участия в работе запрещенной организации. Суд признал его виновным в содействии террористической деятельности.

Как сообщает нижегородское СУ СК, в феврале прошлого года на территории областного центра 27-летний подсудимый склонял и вовлекал местных жителей в возрасте от 18 до 27 лет к участию в деятельности террористической организации. Противоправные действия были выявлены и пресечены сотрудниками регионального УФСБ и Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Нижегородской области.

В декабре 2020 года мужчина был задержан в Санкт-Петербурге. Свою вину он не признал. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.