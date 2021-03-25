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25.03.2021 10:00
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Новгороде осудили вербовщика террористической организации

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Вынесен приговор мужчине, вербовавшего молодых людей для участия в работе запрещенной организации. Суд признал его виновным в содействии террористической деятельности.

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Как сообщает нижегородское СУ СК, в феврале прошлого года на территории областного центра 27-летний подсудимый склонял и вовлекал местных жителей в возрасте от 18 до 27 лет к участию в деятельности террористической организации. Противоправные действия были выявлены и пресечены сотрудниками регионального УФСБ и Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Нижегородской области.

В декабре 2020 года мужчина был задержан в Санкт-Петербурге. Свою вину он не признал. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Вербовка в террористические организации

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