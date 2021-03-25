ПЦБК представит на ПИПФ-21 экологичную упаковку

В рамках реализации экологической программы группа предприятий "ПЦБК" ежегодно увеличивает объем переработки макулатуры. По итогам прошлого года он составил 300 тыс. тонн - это более 5% собранной макулатуры (марки МС-5Б) в России. Раньше эти отходы попадали на полигоны, сегодня из них делают новую продукцию - тарный картон.

По итогам 2020 года на ПЦБК выпущено более 290 тысяч тонн продукции, в том числе из вторсырья. Фото: ПЦБК

В настоящий момент предприятие на 60% работает на макулатуре. Группа ПЦБК реализовала инвестпроекты "Сила картона" и "Сила бумаги", увеличив за счет этого производственные показатели и объемы переработки макулатуры в несколько раз.

"При реализации инвестпроектов по модернизации оборудования всегда присутствует экологическая составляющая, так как новое оборудование всегда улучшает экологические показатели. За последние два года обновили две машины с объемом инвестиций 3 млрд рублей. По факту это также вклад в экологию региона. В прошлом году мы увеличили объемы переработки макулатуры до 300 тыс. тонн. ПЦБК занимает 4 место в стране по выпуску тарного картона из макулатуры", - говорит генеральный директор ГП "ПЦБК" Юрий Марков.

Доказана экономическая обоснованность использования макулатуры: одна тонна заменяет 3,5 кубометра древесины, экономит 300-800 кВт/ч электроэнергии и сокращает на 50% объем потребляемой воды. По итогам 2020 года на ПЦБК выпущено более 290 тысяч тонн продукции, в том числе из вторсырья. Поставки уже новой продукции после переработки осуществляются как внутри страны, так и за рубеж.

ПЦБК реализует и другие важные проекты, направленные на популяризацию раздельного сбора отходов и экологическое просвещение населения. На протяжении четырех лет действует проект "Экодесант": в 14 регионах России установлено 20,5 тыс. экопаков под макулатуру. Также с осени прошлого года около многоквартирных домов Перми стали появляться контейнеры для сбора отходов бумаги и картона.

Предприятие принимает активное участие в реализации нацпроектов "Экология" и "Цифровая экономика". На арендованных лесных участках ПЦБК использует современное оборудование, позволяющее отслеживать всю технологическую цепочку - от заготовки древесины до лесовосстановительных работ. За всем процессом отвода лесосек, специалисты компании следят с помощью беспилотных летательных аппаратов и данных дистанционного зондирования Земли - спутниковых снимков высокого разрешения. Космоснимки дают возможность полностью видеть текущую ситуацию на лесных участках, в том числе труднодоступных.

Также ПЦБК является пользователем информационной системы "Умный лес". Инициатором создания этой программы выступило краевое правительство опять же на примере успешного опыта ПЦБК по цифровизации процессов управления лесной отраслью в Добрянском лесничестве.

Инвестпроекты и других меры государственной поддержки бизнеса - ведущие темы предстоящего Пермского инженерно-промышленного форума, который пройдет в регионе 15 и 16 апреля. Мероприятие проводится при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Фонда развития промышленности, крупнейших промышленных холдингов и государственных корпораций. Программа Форума, сформирована исходя из актуальной повестки и проблематики современного развития индустриального сектора экономики страны.