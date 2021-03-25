Суд оштрафовал рэпера Моргенштерна на 300 тысяч рублей за плагиат

300 тысяч рублей должен заплатить рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) за незаконное использование музыкального произведения.

Такое решение, как сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан, принял Кировский районный суд Уфы по иску шоумена Олега Лихачева о защите авторских прав.

Исковые требования удовлетворены частично. Суд признал незаконным использование Моргенштерном музыкального произведения "Владимир Путин - молодец", автором которого является Олег Лихачев, взыскал с него компенсацию и обязал прекратить исполнение песни без получения на это законного разрешения от правообладателя.

Также рэпер заплатит в местный бюджет госпошлину в размере 6500 рублей. Решение суда в законную силу не вступило.