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25.03.2021 12:41
Рубрика: Общество

В Ижевске вылечили от коронавируса 100-летнюю пациентку

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю пациентку - ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Князеву. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В ковид-центр на базе городской клинической больницы пенсионерка попала с пораженными на 40% легкими. Лечение продлилось три недели.

- Благодаря действиям врачей нам удалось остановить развитие болезни. При лечении коронавируса многое зависит от первоначального состояния самого пациента и его настроя на выздоровление. Тут нам, конечно, во многом помогла сама Евдокия Матвеевна и ее родные. Они не сдались и приложили все силы для лечения и восстановления своей мамы и бабушки, - рассказал главный врач ГКБ №8 Валерий Ватулин.

По словам родных ветерана, после больницы женщина проходила еще восстановительное лечение, которое включало массаж, простые физические и дыхательные упражнения, пение. Сейчас Евдокия Князева уже полностью восстановилась после болезни.

Ветеран Великой Отечественной войны была призвана на фронт в ноябре 1942 года. В составе второго полка аэростатов заграждения она защищала центр Москвы от пикирующих и низколетящих гитлеровских бомбардировщиков.

По данным на 25 марта этого года в Удмуртии зарегистрировано 30264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, в том числе 80 за последние сутки. 26840 человек выздоровели, 371 умерли. 41877 человек вакцинировали от инфекции, из них 28184 человека получили второй компонент вакцины.

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