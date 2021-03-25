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25.03.2021 16:38
Рубрика: Власть

В Мордовии целый район почти месяц живет без автобусного сообщения

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
С первого марта жители населенных пунктов Краснослободского района Мордовии остаются без автобусного сообщения. Чтобы добраться на работу в город, сельским жителям приходится в складчину нанимать такси. Особенно трудно приходится учащимся местного аграрного техникума - он расположен в десяти километрах от райцентра. На такси у ребят денег нет, трудный путь к знаниям приходится преодолевать на попутках или пешком.

Как стало известно "РГ", ранее в районе действовал муниципальный контракт на пассажирские перевозки. Тарифы в маршрутках, обслуживающих жителей, были регулируемыми, с предоставлением положенных по закону транспортных льгот отдельным категориям пассажиров. В конце декабря срок контракта истек, а новый договор местные власти своевременно не заключили. Тем не менее, первые два месяца наступившего года автобусы еще продолжали курсировать - за счет районного бюджета. А в конце февраля пассажиры, придя на остановки общественного транспорта, увидели там объявления, что с первого марта движение автобусов будет временно прекращено. Поначалу власти успокаивали людей, заверяя, что проблема будет решена в кратчайшие сроки - нужно-де потерпеть несколько дней. Однако прошла неделя, затем вторая, третья…

Фото: youtube.com
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"Добраться не на чем. Ни студентам до учебы, ни пенсионерам до больницы. А тем, кто работает в городе, и вынужден каждый день ездить туда, вообще беда", - сетуют посетители местного паблика в социальной сети. "Что слышно? Когда пустят маршрутки? А то на такси денег не напасешься!" "Тут уже вариант договариваться с соседями и брать такси на 4 человека. Дороже конечно чем маршрутка, но что делать", - делятся опытом комментаторы. "Нормально - на работу в семь выходим?", "А тем, кому до Учхоза - в пять надо вставать! И на учебу - пешком, как Ломоносов в XVIII веке…".

Учхозом в районе именуют поселок Преображенский, где находится Краснослободский аграрный техникум.

- Из города Краснослободска до Преображенского ехать не больше 10 минут, а такси стоит 200 рублей в одну сторону, - поделилась местная жительница Оксана Киреева.

Ездить в техникум на такси ребята, многие из которых получают мизерную 400-рублевую стипендию, позволить себе не могут. Вот и приходится им спозаранку отправляться по трассе пешком, голосуя попутным машинам. Добавим к этому, что март в этом году выдался по-зимнему суровым - с морозами и снежными заносами… Часть учащихся вынужденно не посещает занятия вообще.

На днях терпение ребят лопнуло - они обратились к врио главы Мордовии Артему Здунову с просьбой помочь решить вопрос с доставкой до места учебы. Тот дал соответствующее поручение руководству района.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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В официальных ответах власти продолжают обнадеживать людей: "В настоящее время разработаны материалы для проведения открытого конкурса по организации пассажирских перевозок с нерегулируемым тарифом", "Направлены материалы потенциальному подрядчику на предмет заключения договорных отношений, но результатам рассмотрения НПА будет организован дальнейший план действий. Срок рассмотрения предложения на выполнение работ по организации пассажирских перевозок - до 22 марта".

На сегодня эти сроки вышли. Автобусы в Преображенский по-прежнему не ходят. И быстро решить проблему вряд ли удастся.

- Раньше в районе действовали семь межпоселенческих автобусных маршрутов. В 2020-м на эти цели мы получили 1,2 миллиона рублей из республиканского бюджета. В этом году перевозчики не согласны обслуживать население по прежним тарифам, - пояснил "РГ" первый заместитель главы Краснослободского района Александр Горбылев. - В январе-феврале мы перевозили людей за счет районной казны, но больше позволить такого себе не можем. Сейчас ведется речь уже о восстановлении хотя бы четырех маршрутов - в том числе до поселка Преображенский. По нашим подсчетам, до конца года на это потребуется порядка трех миллионов рублей. Пока мы ведем переговоры с перевозчиками - в том числе из других районов. Вопрос же о финансировании должен решаться на республиканском уровне.

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