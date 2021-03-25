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25.03.2021 18:41
Рубрика: Власть

В Оренбуржье определят лучшие районы по развитию бизнес-среды

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В апреле в Оренбуржье подведут первые итоги муниципального рейтинга по развитию инвестиционного климата и бизнес-среды. Эксперты из числа представителей предпринимательского сообщества и правительства области определят лучшие районы по этим показателям.
Фото: Сергей Медведев Фото: Сергей Медведев
Фото: Сергей Медведев

Такое решение было принято на недавней встрече, организованной Корпорацией развития Оренбургской области совместно с министерством экономического развития региона при участии представителей областного управления Росреестра и компании "Россети "Волга" - Оренбургэнерго". Со специалистами муниципалитетов был проведен подробный инструктаж: представлены различия по проведению рейтинга в прошлом и текущем году, детально разобраны все показатели, формы заполнения, были даны ответы на все интересующие вопросы.

Фото: Сергей Медведев
В Оренбуржье инвестклимат в муниципалитетах оценят по 22 показателям

- Муниципальные образования должны будут представить информацию по 22 показателям, которые будут оцениваться с помощью опроса предпринимательского сообщества и экспертной группы, - уточнили в КРОО.

Также к расчету показателей решено привлечь Оренбургский колледж экономики и информатики. Команда, собранная директором Сергеем Селиверстовым, подготовит специальный алгоритм по удобному расчету показателей, который будет использоваться и в будущих подведениях результата по муниципальному рейтингу.

Все этапы планируется завершить уже в апреле 2021 года.

Как уже писала "РГ", созданию комфортной среды для бизнеса в Оренбуржье уделяется приоритетное внимание: перед регионом сегодня стоит задача войти в топ-20 лучших субъектов страны по инвестклимату. А это невозможно без развития городов и районов области. Рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Оренбуржье составляется с 2018 года. По аналогии с Национальным рейтингом, показатели в нем постоянно корректируются.

Фото: Сергей Медведев
Оренбуржье улучшило позиции в национальном рейтинге инвестклимата

В минувшем году по поручению губернатора региона Дениса Паслера Корпорацией развития области была разработана новая система оценки деловой активности. С 2021-го применяется усовершенствованная методология инвестиционного рейтинга муниципальных образований Оренбуржья. Теперь каждая территория оценивается по 23-м показателям. Среди новых индикаторов: оценка деятельности бизнес-уполномоченного, а также эффективности работы общественного совета, вовлеченность главы муниципального образования в решение вопросов улучшения среды для бизнеса, качество правовых актов по мерам поддержки инвесторов. Учитываются и такие факторы, как доступность объектов и земельных участков для бизнеса; сокращение сроков подключения к электросетям.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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