В Перми пройдет инженерно-промышленный форум

С 15 по 16 апреля на пермском заводе имени Шпагина будет проходить VI Пермский инженерно-промышленный форум - 2021 (ПИПФ). Ключевыми темами станут промкооперация и новые технологии. Вице-премьер краевого правительства Алексей Чибисов рассказал о том, что ждет участников форума в этом году и почему он стал традиционным для Пермского края.

Алексей Валерьевич, что из себя представляет форум, в чем его основная идея?

Алексей Чибисов: Инженерно-промышленный форум, на мой взгляд, это крупнейшая коммуникационная площадка Пермского края. Здесь собираются представители крупного, среднего, малого бизнеса - все, кто имеет отношение к промышленности. Есть возможность в сжатые сроки, в сжатом формате обсудить множество вопросов. Причем мы создаем такие условия, что можно не только пообщаться на производственные темы, но и обсудить ситуацию в науке, образовании, социальной сфере.

Дело в том, что существует множество форматов общения. Например, советы директоров предприятий, где люди, как правило, знакомы друг с другом. Или гильдия добросовестных предпринимателей. Из названия ясно, к чему они стремятся. Но эти форматы достаточно узкие.

В Пермском крае раньше существовал экономический форум, интересный, масштабный, больше его нет. А потребность в площадке, где могут встретиться даже ранее незнакомые друг с другом предприниматели, инженеры, руководители заводов, осталась.

Полагаю, в любом регионе должно быть такое мероприятие, где лидеры экономики, а если брать шире, то все участники реального бизнеса имели бы возможность общаться друг с другом. Причем в универсальном формате. Так и появился Пермский инженерно-промышленный форум. Название, кстати, взято не с потолка. Инженерный - потому что наша пермская инженерная научная школа признана во всем мире.

И промышленный, так как основа экономики региона - это самые разные производства, в том числе горные, металлургические, машиностроительные.

Как отразились на организации форума санитарные ограничения, действующие уже второй год во всем мире?

Алексей Чибисов: Мероприятие проходит в Перми шестой раз. В 2018 году приняли решение проводить форум раз в два года. Но в прошлом году он не состоялся как раз из-за ограничений. Перенесли на текущий год. И сейчас, в ходе подготовки, мы видим, как все друг по другу соскучились и хотят общаться. В нынешнем году участников ждет меганасыщенная повестка, что приятно и поразительно одновременно. Мероприятий такого качества и в таком количестве не было еще никогда. Запланировано четырнадцать научно-технических советов. В 2018 году их было только четыре.

Ну и конечно, санитарные правила будут соблюдены. Рассадка в аудиториях, залах, как и положено, в шахматном порядке.

Чем уникален предстоящий форум?

Алексей Чибисов: Я уже говорил о научно-технических советах, это замечательные коммуникационные площадки. Можно выбрать интересующую тему и спокойно поговорить с заказчиками. К тому же на этот раз планируется необычная уличная выставка. РЖД пообещала показать интересный подвижной состав: гости завода имени Шпагина увидят самые разные вагоны, в том числе гранд де люкс, двухэтажный, обновленные плацкартный и купейный, два вагона орлан, а еще новый электровоз 3с6, новый тепловоз и американский паровоз 3113. А с "Мотовилихинских заводов" привезут самоходное артиллерийское орудие "Вена". Где его в России можно увидеть? Только на параде. А здесь пермяки и гости форума смогут полюбоваться настоящей боевой машиной. Она, кстати, является полностью нашей, пермской разработкой.

Программа инженерно-промышленного форума богата и разнообразна. Поэтому, надеюсь, главную свою задачу - быть масштабной коммуникационной площадкой - он выполнит.

Алексей Валерьевич, как форум сможет способствовать промышленной кооперации предприятий Пермского края?

Алексей Чибисов: Ситуация в сфере промышленной кооперации такова, что чем больше технологических переделов предприятие оставляет в регионе, тем больше у него появляется рабочих мест. При этом неизбежно растет заработная плата сотрудников. И, безусловно, размер налоговых отчислений.

Схема промкооперации проста. Если предприятие продало что-то за пределами Пермского края, скажем, на миллион рублей, то здесь оно получит тот же миллион. А если продало на пять миллионов в регионе, прибыль будет гораздо больше. Но надо понимать: на конце цепочки производства, когда продукт уезжает за пределы Прикамья, за пределы России, должен стоять эффективный заказчик, который его забрал и продал.

К счастью, нам удается выстраивать такие кооперационные цепочки, позволяющие получать добавленную стоимость в Пермском крае.

Вот недавний пример. НПО "Искра" и "Мотовилихинские заводы" договорились о промышленной кооперации. То есть крупнейший в России производитель газоперекачивающих агрегатов и старейшее предприятие Перми решили работать вместе. На "Мотовилихе" начнут делать необходимые стальные поковки, а раньше заказывали в другом регионе по высокой цене. В итоге продукция "Искры" - газоперекачивающий агрегат - увеличивает свою конкурентоспособность. Плюсы же "Мотовилихинских заводов" в том, что растет загрузка производства и создаются новые рабочие места.

Каких итогов, результатов вы ждете от форума?

Алексей Чибисов: Безусловно, на этой площадке будут подписаны контракты, заключены новые соглашения. Однако мы не считаем это главным итогом. Никто не собирается подсчитывать количество сделок, хотя их бывает немало, судя по результатам прошлых форумов.

Наше целеполагание - коммуникации. Чем больше люди общаются, тем больше у них завязывается деловых контактов. Все они в той или иной степени выливаются в контракт. Но этих контактов не будет, если мы не предоставим площадку.

Хочу уточнить еще один очень немаловажный момент.

В первую очередь эффект от такого форума, конечно, экономический. Но не стоит забывать о такой составляющей бизнеса, как имидж. Участник форума познакомился с заказчиками, поставщиками, его запомнили, его начали узнавать. Это уже огромный плюс.

Еще одна сторона - узнаваемость предприятия как работодателя. Очень важный аспект. Уже сейчас, например, очень большой конкурс при поступлении в авиационный техникум и химико-технологический колледж. Значит, молодежи интересно там учиться, интересно будет работать после окончания учебы. Они знают о своей будущей деятельности, она их привлекает. А на инженерно-промышленном форуме молодой человек, студент может увидеть всю промышленную элиту Пермского края, узнать, чем она занимается. Поэтому у нас предусмотрены экскурсии на ПИПФ для школьников и студентов.

Научно-образовательный центр "Рациональное недропользование" тоже примет участие в форуме. Какова его роль?

Алексей Чибисов: Необходимо системное развитие нашей высшей научной школы, и самое эффективное, что здесь происходит, - погружение науки и образования в реальный сектор экономики. Основа и опора такого процесса - базовые кафедры в университете, в политехе, например кафедра фотоники от ПНППК. Количество обязательно переходит в качество, и потому мы погружаем НОЦ в инженерно-промышленную тему. Для центра это новый этап развития. Нужно, чтобы промышленность обогащалась наукой, появлялись новые технологии прикладного характера. И опять же возникает вопрос коммуникаций науки и производства. Форум в этом смысле - отличная площадка.

Какие федеральные предприятия, спикеры приедут на форум?

Алексей Чибисов: Будут "Газпром", "СИБУР", "Ростехнологии", "Акрон", "ФосАгро" и другие. Что касается спикеров - предварительно явку подтвердили Михаил Иванов - заместитель министра промышленности и торговли РФ, Александр Молодцов - директор департамента производительности труда Министерства экономического развития РФ, Виталий Маркелов - вице-президент ПАО "Газпром", Александр Назаров - заместитель генерального директора ГК "Ростех", Александр Петров - член правления ПАО "СИБУР", Иван Колесников - начальник Свердловской железной дороги и Дмитрий Осипов - генеральный директор ВСМПО "Ависма".

Алексей Валерьевич, запланировано проведение закупочных сессий, цифровых завтраков. Как эти мероприятия помогут общению участников форума?

Алексей Чибисов: Закупочная сессия - это прямое общение покупателя с продавцом на тему, как стать поставщиком. У каждого предприятия своя процедура. С этой информацией можно ознакомиться на их сайтах. Но значительно проще и понятнее рассказать об этом при встрече. Поэтому наша задача на предстоящем форуме - помочь составить дорожные карты, соглашения. Цифровые завтраки предусматривают общение за чашкой кофе или чая в непринужденной обстановке. Одновременно можно поговорить о цифровизации. Тема очень актуальная, интересная, в ней много нюансов, так что цифровые завтраки должны оказаться полезными. Главное - свести вместе промышленников. Коммуникации - суть и основа Пермского инженерно-промышленного форума.

ПИПФ проводится при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Фонда развития промышленности, крупнейших промышленных холдингов и государственных корпораций. Программа мероприятия сформирована исходя из актуальной повестки и проблематики современного развития индустриального сектора экономики страны. В рамках экспозиционной программы впервые будет представлен ряд уникальных решений и разработок в сферах промышленной кооперации, цифровизации, углубленной разработки новых высокотехнологичных продуктов, наращивания кадрового потенциала и диверсификации экономики.

Ознакомиться с предварительной программой форума и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте ПИПФ engineerforum.ru.