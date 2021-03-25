В Самаре три человека погибли в ДТП со "скорой"

В историческом центре Самары в среду вечером около 22:10 по местному времени в результате наезда каршерингового автомобиля на скорую помощь погибли три человека и столько же пострадали. Об этом сообщило сегодня ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло рядом с домом №3 по улице Фрунзе. По предварительной версии инспекторов ГИБДД, 20-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, взятым в каршеринг, превысил скорость. Молодой человек не справился с управлением и влетел в припаркованную на дороге скорую помощь. Затем легковой автомобиль отбросило, и он наехал еще и на дорожное ограждение.

В аварии на месте погибли водитель Volkswagen и два его пассажира (юноши 20 и 19 лет). Еще два пассажира автомобиля (ровесники водителя) выжили, они госпитализированы с различными травмами. Также в ДТП пострадал водитель "скорой", ему назначено лечение.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства страшного ДТП, в том числе проверяют наличие состояния алкогольного опьянения у участников аварии.

По факту происшествия также началась проверка прокуратуры. Надзорный орган даст оценку состояния дорожно-транспортного полотна в районе аварии. После чего будет решен вопрос об ответственности должностных лиц организации, обслуживающей этот участок дороги, сообщатся на сайте ведомства.