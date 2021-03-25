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25.03.2021 12:30
Рубрика: Власть

В Самарской области инвесторам предоставлена всесторонняя поддержка

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В правительстве Самарской области прошла встреча с руководством российского представительства компании "Данон". Участники обсудили вопросы реализации крупных инвестпроектов предприятия.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

- Мы гордимся многолетним сотрудничеством с АО "Данон Россия". Компания была и остается лидером по производству молочной продукции благодаря инвестициям в обновление производства, внедрению новых продуктов, благодаря своей политике в сфере пропаганды здорового питания. Предприятие активно инвестирует в производство. За период до 2019 года объем инвестиций Данон превысил 3,5 миллиарда рублей. Для нас крайне важно, чтобы предприятие стабильно работало и развивалось, и мы готовы создавать для этого все необходимые условия, - отметил, открывая встречу, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
В Самарской области инвесторам предоставлены максимально удобные условия

Новый проект компании Самара Inno HUB предполагает инвестиции до 4 миллиардов рублей и включает в себя монтаж четырех новых фасовочных линий и строительство нового склада с возможностью увеличения грузооборота до 800 тонн продукции в сутки.

- Значительные объемы инвестиций, расширение производства и внедрение инновационных технологий означают, что компании "Данон" комфортно работать в нашем регионе, руководство предприятия одобряет курс, выбранный командой губернатора Дмитрия Азарова по взаимодействию с инвесторами и комплексной, всесторонней поддержке частного бизнеса, - считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Правительство региона оказало компании поддержку: предприятие получило льготы по налогам на прибыль и имущество. В итоге экономия производителя составит 100 миллионов рублей. Отметим, обо всех мерах поддержки инвесторов в регионе можно узнать на инвестиционном портале Агентства по привлечению инвестиций investinsamara.ru.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
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- Определяющим фактором в выборе Самарской области для реализации этого проекта стал, конечно, инвестиционный климат. Нам были предоставлены уникальные условия, уникальная поддержка. Важным критерием было и географическое положение региона, которое позволяет нам поставлять продукцию самарского завода по всей территории Российской Федерации, а также в другие страны, - отметила региональный вице-президент по корпоративным отношениям в России и СНГ Данон Марина Балабанова.

Строительство инновационного хаба уже перешло в завершающую фазу. Возведен склад на 1800 палето-мест, смонтировано технологическое оборудование и четыре фасовочные линии. Две из них уже начали работать. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и за рубеж.

Итогом реализации проекта станет значительное увеличение мощностей по выпуску продукции и, что крайне важно для региона, рост объема налоговых поступлений. В соответствии с прогнозом, до 2026 года дополнительные налоговые поступления в бюджет составят 1,5 миллиарда рублей.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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