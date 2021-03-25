В Татарстане дети встали на колени в снег ради строительства новой школы

В столице Татарстана дети встали на колени в сугроб таким образом, чтобы получилось слово "Школа". Неоднозначный ролик выложили в соцсетях. Таким образом, жители казанских поселков Вишневка и Привольный хотели привлечь внимание на отсутствие там образовательного учреждения.

Прокуратура Республики Татарстан даст правовую оценку действиям организаторов акции с участием детей на коленях.

"Очевидно, что в этих населенных пунктах на сегодня есть определенные проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции, - заявил корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Между тем в казанском Кремле заявили, что в курсе данной проблемы. По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, для детей выделят автобус до той школы, которую они посещают сегодня.

- Однако, это все-таки не вариант решения вопроса, нужно беречь здоровье детей, - отметила Галимова. - Есть нормальные принятые деловые возможности - собраться за столом переговоров, обозначить проблему. Во многих населенных пунктах, которые находятся в пригороде Казани, сегодня нет школ.