Что мешает остановить уничтожение "зеленых зон" в Алтайском крае

В Барнауле продолжают разрушать "зеленый каркас". Жители Южного поселка сообщают, что рядом с озером Варежка без каких-либо согласований вырубили деревья, ущерб составил почти три миллиона рублей. Жители другого пригородного поселка Калина Красная обращаются во все инстанции с просьбой помочь защитить их березовую рощицу, где планирует получить участок под застройку многодетная семья. Не лучше ситуация в регионе в целом. "РГ", в частности, стало известно, что в ближайшее время будет предъявлено обвинение в незаконной рубке леса руководителю крупного лесоперерабатывающего предприятия.

В крае нет комплексного подхода и стройной системы взаимодействия различных структур в решении задач "зеленого каркаса". Самый распространенный ответ во многих инстанциях: "Это не в нашей компетенции". А единого центра, который бы связал цепочки компетенций в одно целое, нет. Об этом говорили участники общественной дискуссии "Зеленый каркас Барнаула и Алтайского края: проблемы и перспективы", организованной региональным отделением ОНФ.

- Взять хотя бы наши уникальные ленточные боры, которым в мире нет аналогов. Северная оконечность ленточного бора в Барнауле - это часть его природного каркаса, одна из основных опор, - отмечает модератор тематической площадки "Экология" регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Алексей Грибков. - Нельзя соглашаться с тем, что состояние барнаульской "ленты" связано только с вопросами ведения лесного хозяйства и экономики. Это еще и вопрос сохранения благоприятной окружающей среды для горожан, основной источник ее формирования. ОНФ была проделана большая работа по созданию лесопаркового пояса Барнаула, но до логического завершения она не доведена. Одна из причин - не стыкуются нормы законодательства. Когда, например, в федеральном законе "Об охране окружающей среды" появились нормы о создании лесопарковых зеленых поясов, то соответствующие дополнения в статью 105 Земельного кодекса РФ не были приняты. И таких противоречий много.

Другой момент касается непрозрачности многих решений и действий органов местного самоуправления. Типичный пример - череда скандалов, связанных с неожиданными изменениями в генплане краевого центра. Горожане узнают о них постфактум, когда под топор попадает очередная "зеленая зона". Барнаульцам бороться с такими метаморфозами без помощи правоохранительных органов невозможно. Причем, как отмечали эксперты - участники круглого стола, силами одной природоохранной прокуратуры не обойтись. Нужны согласованные действия разных ведомств и организаций. Они, например, необходимы для проверки статистических отчетов. По словам представителей барнаульской мэрии, с "зеленым каркасом" все в порядке.

- Если мы проведем аналитику последних пяти лет, то в Барнауле высаживают в три раза больше зеленых насаждений, чем сносят, - утверждает Елена Королева, начальник отдела благоустройства и озеленения городского комитета по дорожному строительству, благоустройству, транспорту и связи. - Основная доля приходится на аварийные деревья. В 2021 году запланировано создание концепции "Барнаул - зеленый город".

Все бы хорошо, но официальные данные почему-то не стыкуются с устойчивым мнением горожан о том, что краевой центр за последние десять лет заметно "облысел". Барнаульцы уверены, что заявленное соотношение 3:1 нуждается в тщательной проверке. Высадить, конечно, можно сколько угодно, но какой процент саженцев приживается?

Заметный пример: на проспекте Ленина несколько лет назад появились березки-крупномеры. Профессиональные биологи, увидев эти длинные хрупкие "спички", только качали головами. Немалая часть березок уже погибла.

Конечно, на их место посадят новые деревца. Но возникает щекотливый вопрос об эффективности бюджетных расходов. Биологи, опять же, говорят о том, что деревца и кустарники зачастую высаживаются без учета почвенных и рельефных особенностей, что также приводит к их гибели (больше всего при таких посадках страдают хвойные культуры).

Выходит, по документам аллея высажена, а в реальности ее нет. Зато есть сомнения по поводу сноса аварийных деревьев. В частности, те сосны, которые вырубали на улице Кутузова, были еще крепкими и нестарыми.

По общему мнению участников круглого стола, роль общественности в вопросах сохранения "зеленых каркасов" может и должна повышаться. Там, где общественные организации проявляют активность и ставят вопросы остро, положительные сдвиги рано или поздно проявляются. Где этого нет - лес гибнет.

При этом, как отметил начальник краевого управления лесами Андрей Стрелковский, экологическую культуру населения еще поднимать и поднимать. Но кому это делать и как? И здесь снова возникает вопрос о едином центре и системном подходе. Пока же общую картину можно описать известной поговоркой: "Кто в лес, кто по дрова".

Прямая речь

Алексей Грибков, модератор тематической площадки "Экология" регионального штаба ОНФ в Алтайском крае:

- Я еще раз обращаю внимание природоохранной прокуратуры на ситуацию с ленточными борами, которые признаны ценными лесами и прописаны в этой категории отдельной строчкой в Лесном кодексе. Внутри ленточных боров созданы особо охраняемые природные территории, которые по закону являются объектами общенационального наследия. И эти заказники вместе с ленточными борами переданы у нас в аренду в целях заготовки древесины. Ситуация тянется десятилетиями. Ценою тяжелых дискуссий с хозяйствующими субъектами она постепенно меняется. Но тем временем некоторые территории утратили свое природоохранное значение. И смешно слушать арендаторов, которые доказывают, что если они не будут заготавливать древесину в зонах особой охраны дикой природы внутри заказников - а это совсем небольшие территории, - то у них рухнет вся экономика и предприятие разорится. По принципу: у нас всего 98 процентов лесов используется для заготовки древесины, нам позарез надо добавить еще полтора процента. Это по меньшей мере смешно - все компромиссы с арендаторами уже достигнуты, причем за счет природы. Ничем иным, кроме как алчностью, это не объяснишь, потому что здравым смыслом здесь и не пахнет.