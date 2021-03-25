Инвестпроекты позволят создать 3000 рабочих мест в Новосибирской области

Более трех тысяч новых рабочих мест будет создано благодаря реализации в Новосибирской области восьми крупных инвестиционных проектов, запуск которых запланирован на 2021 год.

В общей сложности в них будет вложено 44 миллиарда рублей инвестиций, сумма налоговых платежей в бюджет области составит 14,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников, отметив, что проекты одобрены советом по инвестициям при губернаторе области.

Два проекта уже сданы в эксплуатацию в этом году. Это логистический комплекс АО "Почта России" с объемом инвестиций в 7,5 миллиарда рублей (находится на территории аэропорта Толмачево). С его возможностями 4 марта ознакомились председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников.

Второй проект - самый крупный за Уралом оптово-распределительный центр - ОРЦ "РусАгроМаркет-Новосибирск", инвестиции в первую очередь составили 8,3 миллиарда рублей. Старт работе ОРЦ 19 марта дал глава региона.

Также Лев Решетников рассказал о крупных проектах, которые уже реализуются, но их запуск планируется позже. Это строительство завода на территории новосибирского ПЛП по производству соленых снеков компании Pepsico (инвестиции составят 13,7 миллиарда рублей), фабрики по производству кормов для животных компании Nestle Purina (10,6 миллиарда рублей), научно-производственного комплекса для выпуска графеновых нанотрубок компании OCSiAl (641 миллион рублей).

По словам министра, на разных стадиях реализации находятся инвестпроекты ТОСЭР Линево и Горный. Также в регионе реализуются проекты ГЧП и инфраструктурные проекты (школы, онкоцентр, кампусы, объекты Академгородка 2.0, поликлиника на ОбьГЭС и другие). Проект семи поликлиник по соглашению планируется ввести в эксплуатацию в августе 2022 года.

Ряд проектов будет реализован в сфере туризма, что сегодня особенно актуально.

- По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 264 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост составил 1,4 процента. В 2021 году мы также надеемся на рост - не менее трех процентов, - подчеркнул Лев Решетников.

Привлечение новых инвесторов на территорию региона - один из приоритетов деятельности правительства Новосибирской области.

Справка "РГ"

В числе инвестпроектов 2021 года - производство широкого ассортимента молочной продукции ("Сибирская академия молочных наук" вложит 20 миллиардов рублей), завод по производству металлических корпусов, гофрированной трубы (IEK, 1,5 миллиарда рублей), центр по исследованию онкозаболеваний (проект реализует Центр молекулярной визуализации и направит на это 1,1 миллиарда рублей), распределительный центр "Озон" (один миллиард рублей), третья очередь завода по производству кормов для домашних животных компании "Марс" (0,8 миллиарда рублей), утиная фабрика "Улыбино" (4,4 миллиарда рублей).