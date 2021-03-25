Год назад в России были введены первые серьезные ограничения, связанные с пандемией. Вынужденные меры серьезно ударили по бизнесу, заставили жить и работать по новым правилам. Но, несмотря на сложную экономическую ситуацию, ведущие предприятия Сибири мгновенно подключились к поддержке медработников, больниц, образовательных учреждений, городов и регионов в целом. Для ряда компаний это направление на постоянной основе вошло в программу мероприятий социальной ответственности.

Волонтеры СУЭК в рамках акции "#ВместеЯрче" в преддверии Нового года поздравили многодетные семьи и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

От масок до автопоездов

В первые же дни после объявления в стране особого режима работы предприятий и медучреждений, в Омской области компания "Газпром нефть" начала комплексную поддержку системы здравоохранения. Ранее в интервью "РГ" гендиректор АО "Газпромнефть-ОНПЗ" Олег Белявский отмечал, что помощь региону в борьбе с вирусом будет оказываться и дальше.

- Мы передали в распоряжение больниц более миллиона защитных очков, масок, респираторов, экранов, перчаток, антисептиков, - отмечает глава омского нефтеперерабатывающего завода. - Компания обеспечивала топливом автомобили скорой помощи. В омские больницы отправлены аппараты ИВЛ швейцарского производства. В декабре переданы мини-лаборатории, позволяющие оперативно делать анализ на коронавирус.

Масштабную помощь сибирякам оказали предприятия СУЭК и родственной ей Сибирской генерирующей компании (СГК). В 29 районных и региональных больниц были направлены промышленные объемы медикаментов и средств индивидуальной защиты - 1,5 миллиона медицинских масок и респираторов, несколько сотен тысяч пар стерильных перчаток и противоэпидемических кос-тюмов, кислородные модули и рентгеновские аппараты, тонны санитайзеров и других средств дезинфекции. При этом с самого начала пандемии СУЭК показала пример продуманного подхода к оказанию помощи жителям, а также эффективного взаимодействия с региональными и муниципальными властями, руководством и сотрудниками медучреждений.

Так, по согласованию с руководством Кемеровской области, начиная с мая и на протяжении всего лета прошлого года крупнейшее угледобывающее предприятие региона "СУЭК-Кузбасс" проводило масштабную дезинфекцию улиц в Ленинске-Кузнецком и Полысаеве с помощью специально созданных автопоездов. Уникальные прицепы на базе КАМАЗа были разработаны специалистами управления по профилактике и рекультивации - ведущего автотранспортного предприятия "СУЭК-Кузбасс".

Автопоезда, оборудованные платформами с дизель-генератором, емкостями для дезинфицирующего раствора и системой пылеподавления, курсировали в вечернее и ночное время по маршрутам, определенным администрациями муниципалитетов. Безопасность их проез-да обеспечивали сотрудники ГИБДД.

На передовую

Но, пожалуй, главным направлением поддержки для большинства социально ориентированных предприятий стала помощь больницам и медикам. Только Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров получил от "СУЭК-Кузбасс" свыше сорока тысяч масок, тысячи одноразовых защитных костюмов и перчаток общей стоимостью полтора миллиона руб-лей. В декабре аналогичные суммы для закупки оборудования и средств инфекционной защиты компания перечислила двум медучреждениям в Ленинске-Кузнецком и Киселевске.

Кроме того, правительство Кузбасса совместно с СУЭК обеспечило дополнительной медицинской страховкой (ДМС) медицинских работников и водителей автомобилей скорой помощи. Компания профинансировала страхование людей, работающих в территориях присутствия предприятий СУЭК и СГК, а правительство Кузбасса обеспечило страхование на всех остальных территориях региона. В общей сложности удалось застраховать жизнь и здоровье 2 372 граждан на суммы от 500 тысяч до миллиона рублей на каждого человека.

- Наши медицинские работники сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирус-ной инфекцией. Правительство Кузбасса обратилось к компаниям и предпринимателям региона с призывом поддержать систему здравоохранения. Компания СУЭК откликнулась и собрала средства на дополнительное медицинское страхование сотрудников и водителей скорой помощи. Это свидетельство неравнодушия и настоящего кузбасского патриотизма, - уверен губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Помимо ощутимой материальной поддержки, компания по просьбе губернатора Кузбасса выделила легковые автомобили для доставки к пациентам участковых врачей Ленинска-Кузнецкого, Полысаева, Киселевска и Прокопьевска, организовала для врачей онлайн-семинары со специалистами медучреждений системы управления делами президента РФ.

И себе, и людям

На самом предприятии также приняли максимально возможные меры для обеспечения инфекционной безопасности сотрудников. В первые же дни действия ограничений многочисленные рабочие помещения были обеспечены антисептиком, оборудованы инфракрасными термометрами, ультрафиолетовыми рециркуляторами воздуха. Более того, в "СУЭК-Кузбасс" наладили собственное производство бактерицидных рециркуляторов, получив на них декларацию Евразийского экономического союза о соответствии всем нормам безопасности.

На сегодняшний момент произведено свыше полутора тысяч единиц такой аппаратуры, которую предприятие поставляет в детсады, общеобразовательные учреждения, школы искусств, спортшколы, частным компаниям более чем десятка городов, включая столицу соседней Новосибирской области. К слову, общеобразовательным учреждениям "СУЭК-Кузбасс" отправляла не только маски, электронные дозаторы для антисептиков, обеззараживатели воздуха и сотни литров дезинфицирующих средств, но и компьютеры для перехода на дистанционное обучение.

Находящиеся на карантине и самоизоляции работники получали необходимые лекарства и товары первой необходимости. В ноябре на базе санаториев-профилакториев Медико-санитарной части "Шахтер" (входит в состав АО "СУЭК-Кузбасс") началась реабилитация сотрудников, перенесших инфекцию. А с декабря для детей работников компании при поддержке Фонда "СУЭК-регионам" и ФГБУ "Детский медицинский центр" управления делами президента РФ стартовали онлайн-занятия по специально разработанной программе "Оздоровительная гимнастика для детей".

Для оказания поддержки медикам и лечебным учреждениям переориентировали собственную благотворительную программу и в СГК. Для больниц и станций скорой помощи в регионах присутствия здесь закупили порядка десяти тысяч защитных костюмов, вдвое больше респираторов и 11,5 тысячи защитных масок. Помимо средств индивидуальной защиты, компания помогла с приобретением бактерицидных ламп, биохимических анализаторов крови, анализаторов электролитов, электрокардиографов, мониторов для измерения давления и ЭКГ.

На добровольных началах

Жители кузбасских городов получили неоценимую поддержку в рамках всероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" благодаря широко организованному на предприятиях компании волонтерскому движению. Неслучайно волонтеры СУЭК были отмечены памятными медалями президента России за бескорыстный вклад в организацию этой акции.

Так, благодаря волонтерам СУЭК в добровольческие группы вошли молодые горняки из Совета молодежи компании, и пожилые люди, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, находящиеся на вынужденной самоизоляции, получили продуктовые наборы. Добровольцы помогали медучреж-дениям в разгрузке средств индивидуальной защиты, становились донорами, участвовали в патриотических мероприятиях, а к новогодним праздникам вручили маленьким кузбассовцам подарки от компании.

Посильную помощь оказывали не только работники горнодобывающего предприятия, но и участники трудовых отрядов СУЭК. Старшеклассники становились для учеников помладше онлайн-наставниками, рассказывали, чем можно заняться в самоизоляции. Кроме того, юные жители региона даже изготовили своими руками более тысячи немедицинских защитных масок, которые затем не без помощи волонтеров передали в Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и региональный штаб общероссийской акции "#МыВместе".

- Мы даже не предполагали, что на территориях присутствия компании добровольческое движение примет такой массовый характер, - вспоминает заместитель генерального директора СУЭК, президент фонда "СУЭК-регионам" Сергей Григорьев. - Очень тронуты этим и благодарны нашим сотрудникам - это в основном молодые люди - за такой бескорыстный порыв помочь нуждающимся, быть сопричастными врачам, которые самоотверженно трудятся на передовой борьбы с вирусом.

К всероссийскому движению "#МыВместе" присоединились и волонтеры АО "Транснефть - Западная Сибирь", которые участвовали в поддержке пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Добровольцы организовали шесть акций, позволивших направить почти 1,7 миллиона руб-лей на закупку спортинвентаря, наборов для творчества и развития, средства индивидуальной защиты от COVID-19 в детские дома и социально-реабилитационные центры нескольких регионов Сибири.

С самого начала пандемии АО "Транснефть - Западная Сибирь" также начало оказывать помощь медицинским учреждениям. За год предприятие помогло семи крупным больницам Томской и Омской областей - это и ремонт площадей для размещения пациентов с опасным диагнозом, и закупка лекарств, и поставка специализированного оборудования.

Так, для госпиталя на базе Томской районной больницы компания закупила механические и автоматические тонометры, а также инфузионные насосы. Инфузоматы позволяют обеспечивать внутривенное введение лекарств в реанимационных отделениях и отделениях интенсивной терапии. В общей сложности за период пандемии в рамках благотворительной деятельности АО "Транснефть - Западная Сибирь" выделило на оказание помощи медорганизациям около 3,3 миллиона рублей.

Технологии неравнодушия

В рамках благотворительного договора Кемеровская областная клиническая инфекционная больница получила от местного филиала компании "Ростелеком" несколько компьютеров. И такая помощь оказалась очень кстати, ведь с началом пандемии многие мед-учреждения разделили на зоны, то есть пациенты и сотрудники "красной зоны" не должны контактировать с теми, кто остался в "зеленой". Разделение коснулось в том числе и техники, из-за чего возник дефицит рабочих мест для специалистов.

- С самого начала пандемии у нас не было недостатка в средствах индивидуальной защиты, регулярно поступали и поступают респираторы, перчатки, защитные костюмы. Однако мы почувствовали дефицит более дорогостоящих вещей - например, компьютеров и мебели, которые больнице приобрести самостоятельно в короткий срок крайне сложно, - поясняет главный врач Кемеровской областной клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева.

На Алтае федеральный провайдер в сотрудничестве с барнаульскими фирмами помог изготовить необычные средства индивидуальной защиты для детских врачей. Благодаря финансовой помощи "Ростелекома" здесь запустили производство специальных пластиковых масок, часть деталей которых печатаются на 3D-принтере. В момент острого дефицита защитных средств такие маски поступили сразу в несколько алтайских клиник.

А в Новосибирске "Ростелеком" запустил серию онлайн-уроков для пенсионеров, рассказав о том, как и в режиме самоизоляции можно проводить время с пользой благодаря познавательным ресурсам в Сети.

- Ученики наших курсов - очень активные и деятельные люди, которые до вынужденной изоляции были постоянными посетителями театров, концертных залов и музеев, - рассказал о виртуальных занятиях заместитель директора макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" - директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. - Теперь они точно знают, как даже из дома послушать музыку или посмотреть спектакль. Кроме того, наши волонтеры познакомили их с необычными ресурсами, позволяющими виртуально путешествовать по миру и даже наблюдать за космической станцией.