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25.03.2021 06:11
Рубрика: Власть

Ярмарка у проходной

В сибирских регионах фермерам и дачникам помогают со сбытом продукции
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 63(8414)
За последний год оборот малой продовольственной розницы ощутимо сократился - это подтверждают данные минпромторга РФ. Чтобы поддержать предпринимателей, федеральное правительство рекомендовало регионам включить зеленый свет развитию малоформатной торговли.

В 2020-м спад оборота малой продуктовой розницы в регионах составил десять-двадцать процентов, констатируют в минпромторге РФ. А вот крупные сетевые продовольственные предприятия, напротив, завершили год с хорошими показателями. Одна из причин - пандемия, из-за которой малоформатную торговлю на несколько месяцев свернули, и фермеры ушли с рынков.

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После снятия ограничений, чтобы вновь приблизиться к потребителям, они начали кооперироваться, создавать торговые точки формата "у дома", открывать в крупных маркетах отделы "магазин в магазине". С этого года рыночная торговля вновь пошла в рост.

- Сегодня в Омске губернские сельскохозяйственные ярмарки проводят на всех городских рынках и в нескольких торговых объектах, а с марта они начали действовать у проходных крупных предприятий, - пояснил "РГ" начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности, экспорта и цифровизации АПК регионального министерства сельского хозяйства и продовольствии Олег Подкорытов. - Для фермеров и сельхозпредприятий места на улице предоставляют бесплатно. В помещении - по льготной стоимости: одно торговое место - пятьсот рублей.

При этом санитарные условия довольно строгие. Вся сельская продукция проходит обязательный контроль. Это гарантия того, что вместо натурального меда покупателю не подсунут "позолоченный" сахарный сироп. Впрочем, и сами продавцы радеют за собственную репутацию. Позади лотков - экраны с названием районов, на упаковках фирменные ярлыки.

На Ленинском рынке в минувшие выходные товары по ценам от производителей представили пятнадцать районов Омской области. Подкопченные сосиски, деревенское сало, субпродукты, рыбные консервы, выпечку, лесные ягоды и грибы покупатели сметают в первую очередь.

- В магазине такая продукция, конечно же, есть, только цены выше, да и вкус не тот. Например, здесь яйца - крупные, с оранжевым желтком, а то и сразу с двумя, я купила за шестьдесят рублей за десяток. В магазине, для сравнения, они уже стоят за восемьдесят рублей, - делится впечатлениями пенсионерка Тамара Ивановна. - А в конце дня товары на ярмарке можно купить еще дешевле. Фермерам невыгодно везти их обратно, и они существенно сбавляют цену. За символическую плату то же мясо они перекрутят на фарш, замаринуют на шашлык. Даже качественный натуральный корм для домашних питомцев здесь есть.

Развитие малоформатной торговли сегодня в приоритете и в Алтайском крае.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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- У нас действует соответствующая программа на период до 2025 года, - отмечает начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Открыто девятнадцать рынков, где семьдесят процентов мест предназначено для торговли продовольствием. Активно развивается мобильная торговля с использованием автомагазинов и автолавок. На постоянной основе проходят ярмарки выходного дня. Помимо этого, 350 торговых мест организовано в местах высокого покупательского трафика. Дачники, которые выращивают овощи и фрукты, имеют возможность торговать бесплатно. И мы продолжим развитие этой сферы.

Кстати

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в прошлом году гранты в общей сумме 50 миллионов рублей на производство мяса, молока, разведение коз, кроликов и пчел получили 17 начинающих фермеров. Молодые предприниматели создали в сельской местности 121 рабочее место. В этом году финансовую поддержку получат еще 15 агростартапов. Заявок уже подано в четыре раза больше. В числе задач - вывести из теневого рынка пчеловодство, сделать брендами не только мед, но и сибирского перепела, а также сибирские грибы. В регионе создан маркетплейс "Электронный каталог сельскохозяйственной продукции", позволяющий расширить сбыт, - открытый для сельских предпринимателей и фермеров.

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