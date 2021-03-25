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25.03.2021 03:00

Сохранить богатство

Водные ресурсы Сибири требуют ответственного отношения
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 63(8414)
Установленный ООН еще в 1993-м Всемирный день воды, который отмечается ежегодно 22 марта, стал еще одним поводом вспомнить о необходимости ответственного отношения к важнейшему на планете ресурсу. Сталкиваясь с новыми вызовами, специалисты ищут возможности сохранить чистоту водоемов, а порой и спасти от обмеления целые озера и реки. Славящаяся своими природными богатствами Сибирь - отнюдь не исключение.

- Новосибирская область действительно обладает колоссальным запасом водных ресурсов, объем которых составляет более 65 кубических километров, - отмечает заместитель руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Александр Дубовицкий. - Помимо крупных водоемов, это более семи тысяч небольших рек и ручьев, около шести тысяч озер, прудов, болот. В своей деятельности жители региона и промышленные предприятия используют лишь один процент этих запасов. Но данные цифры не должны расхолаживать - без бережного отношения к водным ресурсам мы рискуем многим.

Из 0,65 кубических километра ежегодно потребляемой в Новосибирской области воды примерно восемьдесят процентов возвращается обратно в источники, причем пятая часть практически без всякой очистки. Это сточные воды в сельских районах и ливневые стоки в Новосибирске. Все, что оказывается под ногами горожан и под колесами автомобилей, может попасть в природные водоемы.

- Проблему так или иначе пытаются учитывать при предоставлении технических условий на пользование водными объектами при строительстве. Таким образом создается необходимая инфраструктура очистки - например, это предусмотрено в проектной документации строящейся ледовой арены в Новосибирске. Но многие годы вопрос оставался фактически без внимания. Каждый человек должен понимать: любой мусор, который мы бросаем на асфальт, окажется в речке, - подчеркивает Александр Дубовицкий.

Ответственного отношения требуют и меры защиты от воды как стихии. В этом году регион завершил работу по установлению зон затопления и подтопления вблизи Новосибирска, Искитима, Маслянино и ряда других населенных пунктов. Отныне ведение хозяйственной деятельности там должно осуществляться вкупе с возведением защитных сооружений. Соответствующие разделы с заложенными на строительство этих объектов средствами должны появиться в программе развития территорий.

- Кроме того, Новосибирская область активизировала работу по установлению и регистрации береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос, - отмечает Александр Дубовицкий. - А это, в свою очередь, упрощает применение правовых норм застройки вблизи рек, и у контролирующих органов появляется дополнительный инструмент надзора за охраной и защитой водных объектов. В необходимые реестры уже внесены территории вдоль Оби, Ельцовки, ряда других рек. Поданы заявки на регистрацию береговых зон Ини, озер Чаны и Сартлан.

Кстати, в рамках нацпроекта "Экология" ведется расчистка заиленных, заросших и обмелевших озер. Так, удалось вернуть к жизни озеро Довольное, в течение ближайших двух лет будет очищено озеро Половинное в Краснозерском районе. В результате вокруг озер смогут появиться рекреационные территории с местами для детского отдыха и рыбалки.

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