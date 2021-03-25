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25.03.2021 07:58
Рубрика: Власть

За получкой - к генпрокурору

Кузбасс возглавил антирейтинг российских регионов с задолженностью по заработной плате
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 63(8414)
По данным Росстата, на 1 марта этого года сумма общего долга работодателей перед трудовыми коллективами в Кузбассе достигла 237,7 миллиона рублей. Для сравнения: в Ростовской области, занявшей вторую строчку в списке регионов-должников, чуть более 185 миллионов, а в Ставропольском крае, который оказался на третьем месте, - 109,4 миллиона рублей.

При этом львиная доля всей задолженности - почти 194,7 миллиона рублей - приходится на угледобывающую отрасль (тогда как на сферу обрабатывающих производств - чуть более четырнадцати миллионов руб-лей, а на производство машин и оборудования - 11,7 миллиона). Более того, в лидеры антирейтинга Кузбасс фактически вывела шахта "Алексиевская", пребывающая с 2017 года в процедуре банкротства. Ее собственникам нечем расплатиться с наемными работниками. В материалах Росстата о причине формирования задолженности так и говорится: "Из-за отсутствия собственных средств".

Фото: iStock
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса

Пока шахта еще работала, горняки, забывшие, как выглядит получка, стали отказываться выходить на смены. Потом они вместе с коллегами с шахты "Заречной" обращались к руководству региона и, наконец, к правительству и президенту страны, а также в Госдуму, Совет Федерации и Генпрокуратуру. Сейчас угледобыча на шахте-банкроте приостановлена. А вопросы с зависшими долгами по зарплате и правда начали решать на самом высоком уровне.

- Банкротство предприятия вызвано не совсем качественным и не совсем квалифицированным управлением. Сейчас им занимаются соответствующие квалифицированные федеральные службы, - отметил замгубернатора Андрей Панов. - Рассматривается возможность привлечения конкурсных управляющих к субсидиарной ответственности. Пока же продолжаются попытки реализовать имущество шахты. Его неоднократно выставляли на торги, но желающих так и не нашлось. Дело в том, что цены на уголь все это время падали. Сейчас же они начинают расти. Кроме того, есть поддержка президента и правительства России.

Недавно федеральное правительство одобрило выделение почти 203 миллионов рублей на выплату долгов шахтерам "Алексиевской". Пока идет расследование административно-хозяйственной деятельности ее управляющих и владельцев, уже вскрывшее серьезные экономические нарушения (возбуждено четыре уголовных дела), социально-экономическую и технологическую обстановку на предприятии отслеживает специальный штаб.

Прямая речь

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО:

- Около 70 процентов от общей задолженности по заработной плате в СФО сформировано на более чем 120 предприятиях, которые находятся в состоянии банкротства. Органам власти наряду с мерами по погашению долгов необходимо работать с коллективами крупных предприятий-банкротов, оказывать содействие в организации трудоустройства увольняемых работников. Так, в Кемеровской области прорабатывается вопрос создания регионального центра компетенций, который позволит готовить специалистов востребованных профессий для крупных строительных компаний Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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